El Cruz Azul apuntará a los juegos móviles en su división de eSports

México, 8 may (EFE).- El Cruz Azul apuntará a tener equipos en juegos móviles en su división de eSports ya que los directivos del conjunto del fútbol mexicano saben que éstos dominan a la industria de videojuegos en el país con más de la mitad de los 'gamers'.

"Lo que buscamos sobre todo son los acercamientos en las plataformas de los dispositivos móviles, de celular, que es lo que más se juega en el país y es una manera fácil para acercarnos a las nuevas generaciones", explicó este sábado a Efe el encargado del proyecto de eSports de los celestes, Edwin Victoria.

Según datos de la consultora especializada The Competitive Intelligence Unit, México cerró 2020 con 72.3 millones de 'gamers', de los cuales el 75 por ciento juega en dispositivos móviles.

El Cruz Azul anunció a finales de abril su entrada a los deportes electrónicos con esportsCruz Azul, en el que su primer equipo será de FIFA en la eLiga Mx, el torneo oficial de la primera división de fútbol de México.

Sin embargo, Victoria, también director de comunicación de los Azules, aseguró que su plan no es solo quedarse en FIFA y entre finales de mayo e inicios de junio anunciarán su segundo conjunto.

"Esperamos que a finales de mayo o principios de junio podamos realizar la primera convocatoria abierta para que puedan participar en el selectivo para uno de los proyectos. Vamos a ir paso a paso, es importante no querer correr y abarcar mucho, sino en lo que nos dediquemos lo hagamos de forma correcta", añadió.

A nivel de negocio, en 'La Máquina' ven que su entrada a los deportes electrónicos les abre un nuevo mercado para conseguir patrocinadores nativos de los videojuegos como marcas de tecnología que probablemente no estarían interesadas en patrocinador al equipo del balompié.

"Nuestra idea de innovar tal vez será tener equipos en juegos no tan tradicionales como League of Legends, buscar nuevos canales para acercarnos a nuestros aficionados", expresó Victoria.

Para generar ganancias en el proyecto, el ejecutivo vislumbra que además de generar patrocinios, podrían involucrar a la marca Cruz Azul en microtransacciones en los videojuegos, un modelo de negocio que ha hecho millonario a Riot Games con League of Legends.

"Lo más importante es ir despacio, sin querer abarcar todos los juegos porque no será viable, necesitamos dar pasos sólidos para hacer el proyecto rentable a mediano plazo", finalizó Victoria.