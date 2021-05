EEUU.- El Departamento de Justicia obtuvo registros telefónicos de reporteros del Washington Post en el año 2017

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo registros telefónicos e intento acceder al correo electrónico de tres reporteros del Washington Post que investigaban la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del país de 2016, según ha informado este viernes el diario estadounidense.



Los reporteros Ellen Nakashima, Greg Miller y Adam Entous han recibido cartas informándoles de dicha investigación y estas no decían cuándo el departamento aprobó la medida de obtener los registros ni por qué los buscaba así como que solo habrían mostrado las llamadas realizadas y recibidas durante tres meses del año 2017, pero no el contenido de las conversaciones.



Por su parte, el Departamento de Justicia ha confirmado las cartas que han recibido y han indicado que se había seguido la normativa en este asunto.



"Aunque es poco frecuente, el departamento sigue los procedimientos establecidos dentro de su política de directrices para los medios de comunicación cuando busca un proceso legal para obtener registros de llamadas telefónicas y registros de correo electrónico sin contenido de los miembros de los medios de comunicación como parte de una investigación penal sobre la divulgación no autorizada de información clasificada", ha dicho Marc Raimondi, un portavoz del departamento en un comunicado según recoge Bloomberg.