EEUU.- EEUU se une a una acción internacional en contra del contenido terrorista en Internet

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Estados Unidos se ha unido al Llamado a la acción de Christchurch, una iniciativa internacional para eliminar el contenido en línea de terroristas y extremistas violentos.



Según un comunicado del Departamento de Estado, Estados Unidos se ha sumado formalmente a quienes trabajan juntos bajo la rúbrica de la iniciativa "para evitar que terroristas y extremistas violentos exploten Internet".



"Los terribles ataques terroristas del 15 de marzo de 2019 contra lugares de culto en Christchurch, Nueva Zelanda, y la representación deplorable en tiempo real de esos tiroteos demostraron gráficamente la capacidad del contenido en línea de terroristas y extremistas violentos para incitar a la violencia", ha recordado el Departamento en un comunicado.



Así, ha manifestado que para Estados Unidos, la lucha contra el extremismo violento nacional, incluido el extremismo violento por motivos raciales o étnicos, es una "prioridad imperiosa".



"Estamos comprometidos a trabajar en estrecha colaboración con socios internacionales que comparten nuestros valores y normas para prevenir y contrarrestar todas las formas de terrorismo", ha incidido, para aplaudir el lenguaje del Llamado de Christchurch que enfatiza la importancia de respetar los derechos humanos y el estado de derecho, incluida la protección de la libertad de expresión.



Al participar en el Christchurch Call, Estados Unidos "no tomará medidas que violen las libertades de expresión y asociación protegidas por la primera enmienda de la Constitución del país, ni violará las expectativas razonables de privacidad de las personas, ha aclarado el Departamento de Estado.



Asimismo, ha añadido que continuará la colaboración con otros gobiernos y proveedores de servicios en línea de forma voluntaria para apoyar sus esfuerzos para contrarrestar el contenido terrorista en Internet.



"La posición de Estados Unidos permanece sin cambios y es consistente con nuestros ideales de larga data: alentamos a las empresas de tecnología a desarrollar y hacer cumplir los términos de servicio y los estándares comunitarios que prohíben el uso de sus plataformas con fines terroristas y extremistas violentos", ha indicado.



Igualmente, ha apuntado a que se mantiene la confianza en que la promoción de narrativas alternativas "creíbles" para "exponer narrativas falsas de terroristas y extremistas violentos" es un "medio importante para contrarrestar el contenido terrorista en línea".



"En pocas palabras, seguimos siendo de la opinión de que la forma preferida de derrotar el discurso terrorista y extremista violento es más discurso: contrarrestarlo con narrativas alternativas creíbles que promuevan en lugar de restringir la libertad de expresión", ha remarcado.



Por último, el Departamento de Estado ha destacado la "importancia de garantizar que los gobiernos no abusen del Llamado como justificación de las restricciones a los Derechos Humanos", incluidas las libertades de las personas para buscar, recibir e impartir información a través de los medios de su elección.



"La urgente necesidad de contrarrestar la explotación de Internet por terroristas y extremistas violentos para promover la violencia no debe eclipsar la necesidad igualmente imperiosa de promover los Derechos Humanos y las libertades fundamentales", ha sentenciado.