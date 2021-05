Duque pide levantar los bloqueos en Colombia que perjudican a la gente

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Bogotá, 7 may (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este viernes a los manifestantes levantar los bloqueos de carreteras que están provocando desabastecimiento de alimentos y medicinas, lo que perjudica a los ciudadanos y la reactivación económica del país por la pandemia.

"No hay ninguna justificación para que existan bloqueos que estén evitando que lleguen alimentos a las casas de tantas familias, que llegue el oxígeno a los puntos de salud, que lleguen las vacunas, que es lo que nos permite avanzar en nuestra sociedad en la reactivación", dijo Duque a periodistas en Bogotá.

Mientras el Gobierno busca encontrar consensos con distintos sectores políticos, económicos y sociales, las protestas, que comenzaron contra la ya retirada reforma tributaria, continúan ahora contra un intento de reformar la salud, contra la brutalidad policial y la compleja situación de inseguridad.

En todo el país, según cifras que la Defensoría del Pueblo no actualiza desde el miércoles, 24 manifestantes han muerto en las protestas, aunque organizaciones sociales como Temblores elevan esa cifra a 37, todas ellas por la violencia policial.

CORREDORES HUMANITARIOS

Justamente el jueves la Defensoría del Pueblo de Colombia habilitó 60 corredores humanitarios en 17 de los 32 departamentos del país con el fin de permitir el paso alimentos y medicinas, al igual que el transporte para movilizar médicos y personas heridas durante las protestas contra el Gobierno.

Durante las protestas, manifestantes bloquearon la circulación en numerosas carreteras de distintas partes del país, impidiendo el paso de camiones cargados de víveres y alimentos, e incluso de ambulancias y personal médico.

La Defensoría explicó en un comunicado que los corredores humanitarios que se abrieron están en Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca, entre otros departamentos.

ESPACIOS ABIERTOS DE DIÁLOGO

El presidente también hizo hoy un llamado a que Colombia construya "soluciones" y por eso dijo que su Gobierno está abierto "a conversar, a dialogar y a construir entre todos".

"Sí a la conversación, sí a construir, pero definitivamente no a los bloqueos porque los bloqueos no son pacíficos, le están alterando los derechos a otra persona, le están quitando los derechos a una familia", expresó.

En ese sentido, Duque insistió que su Gobierno tiene "todos los espacios abiertos para construir, conversar, edificar soluciones para el país", e insistió "en rechazar los bloqueos que son una violación de los derechos humanos de los colombianos".

Hoy la jornada de contactos de Duque comenzó con líderes de la Coalición de la Esperanza, alianza política de centro-izquierda para las elecciones de 2022, quienes le pidieron al jefe de Estado diálogo "genuino" con los organizadores de las protestas para hallar soluciones al descontento social reflejado en 10 días de protesta en las calles.