Costa Rica sigue marcando récords de personas hospitalizadas por covid-19

San José, 7 may (EFE).- Costa Rica continuó este viernes con la tendencia al alza de personas hospitalizadas por la covid-19 que se ha venido presentando en las últimas semanas y marcó, por tercera jornada consecutiva, un récord con 1.175, de los cuales 433 están en unidades de cuidados intensivos.

Como ha ocurrido en las últimas semanas, las cifras de personas hospitalizadas se mantiene al alza y tienen a las unidades de cuidados intensivos saturadas y las áreas de salón para pacientes leves y moderados con una ocupación cercana al 85 %, según los datos oficiales.

El informe diario oficial de este viernes indica que se registraron 2.392 casos nuevos y por tercer día consecutivo y sexta ocasión en lo que va de la pandemia, Costa Rica superó la barrera de los 2.000 contagios en un día.

A lo largo de la pandemia, este país de 5 millones de habitantes contabiliza un total de 265.486 casos de covid-19.

La Caja Costarricense del Seguro Social informó que al menos 54 personas estaban este viernes en una lista de espera por un traslado a un nivel de atención de mayor complejidad al que se encuentran en la actualidad.

Este viernes Costa Rica sumó 24 muertes más, que es una de las cifras de mortalidad diaria más elevadas en lo que va de la pandemia. En total, este país acumula 3.365 fallecidos.

El Gobierno informó que este viernes y sábado sostendrá reuniones con sectores productivos, sociales, deportivos, económicos y religiosos, con el fin de informarles sobre el escenario epidemiológico del país y para "examinar alternativas de trabajo que permitan de manera conjunta desacelerar el contagio y aliviar la saturaci´n hospitalaria para salvar vidas".

En la actualidad está vigente (del 3 al 9 de mayo) un cierre de actividades económicas no esenciales en el centro del país, ordenada por el Gobierno como herramienta para intentar bajar los contagios en los próximos días.

El Gobierno indicó este viernes que, por el momento, no tiene programado anunciar nuevas medidas restrictivas.

Los tres primeros meses de 2021 el país estuvo en una meseta de alrededor de 400 casos por día, pero enfrenta en la actualidad una tercera ola de contagios surgida después de las vacaciones de Semana Santa, en las que las autoridades no establecieron restricciones y se observó gran cantidad de personas en sitios turísticos.

Desde el inicio de la segunda quincena de abril Costa Rica comenzó a registrar números por encima de 1.000 casos por día hasta alcanzar picos superiores a 2.000 en los días recientes.

Al lunes 3 de mayo se habían aplicado un total de 950.252 dosis de la vacuna contra la covid-19. En total 345.153 personas tienen esquemas de vacunación completos, es decir, que han recibido las dos dosis.

La tasa nacional de aplicación de vacunas contra la covid-19 es de 18,40 por cada 100 habitantes.

El Gobierno espera acelerar el proceso de vacunación a partir de este mes, ya que espera la llegada de lotes más grandes de Pfizer y que AstraZeneca comience las entregas de su vacuna.