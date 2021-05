Coronavirus.- BioNTech se posiciona contra la suspensión de las patentes y apuesta por un incremento de la producción

FRANKFURT, 8 (DPA/EP)



El laboratorio alemán BioNTech ha estimado que la suspensión de las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas no es una forma conveniente de poner fin a la pandemia y en su lugar ha apostado por una expansión de la capacidad de la producción, según un comunicado emitido este sábado.



BioNTech, según una portavoz, "está convencida de que la continua expansión de la capacidad de producción ayudará a poner fin a la pandemia", y tiene intención de seguir suministrando sus vacunas a los países menos favorecidos a "un precio sin ánimo de lucro".



"Para lograr esto, los gobiernos, los fabricantes y las organizaciones nacionales e internacionales deben trabajar juntos para apoyar el suministro de los países de media y baja capacidad adquisitiva desde los sitios de producción existentes y ayudar a identificar nuevos sitios certificados", según la compañía.



Así, las patentes "no son el factor limitador para la producción o el suministro de nuestra vacuna". El proceso de elaboración de la vacuna es complejo y existe el riesgo de que la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna se vean afectadas si no se cumplen los requisitos básicos.