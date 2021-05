Coronavirus.- Alemania rebasa el umbral de los 3,5 millones de contagios desde el principio de la pandemia

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Alemania han confirmado este sábado otros 15.600 nuevos casos de coronavirus que elevan el total de contagios registrados en el país desde el principio de la pandemia por encima de los 3,5 millones de afectados, según los datos recogidos por el Instituto Robert Koch.



El organismo, el ente gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han notificado 15.685 contagios y 238 muertos, lo que eleva los totales a 3.507.673 y 84.648, respectivamente.



Asimismo, ha indicado que la tasa de incidencia acumulada durante los últimos siete días es de 121,7 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra ha ido a la baja durante los últimos días, tras un repunte desde marzo. El número de casos activos ha descendido en las últimas horas hasta los 276.000 aproximadamente, tras unas 2.800 recuperaciones desde el viernes.



Por último, el Instituto Robert Koch ha cifrado en alrededor de 3.147.100 el total de personas recuperadas hasta la fecha de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, incluidas unas 18.300 durante las últimas 24 horas.



Este mismo viernes, la Cámara Alta del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que permite levantar las restricciones a aquellas personas que han sido vacunadas contra el coronavirus. Las nuevas medidas permiten a estas personas reunirse en números ilimitados. Además, no contarán como aforo a la hora de quedar con otras personas que no hayan sido vacunadas.



El toque de queda, que obliga a la población a volver a sus casas a partir de las 22.00, tampoco será impuesto a los vacunados, que sí tendrán que seguir utilizando mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad. Sin embargo, el Gobierno hará la excepción con aquellas personas que se hayan visto infectadas con nuevas variantes del coronavirus que no se hayan extendido por Alemania.