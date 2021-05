Colombianos protestan en Ciudad de México contra la "represión" en su país

Colectivas feministas protestan frente al consulado de Colombia de la capital mexicana, en solidaridad por los disturbios a las políticas económicas del presidente Iván Duque en ese país, en Ciudad de México. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 8 may (EFE).- Unos 300 colombianos se manifestaron este sábado en Ciudad de México para mostrar su rechazo a la represión y la violencia de la fuerza pública en su país contra las protestas ciudadanas que reclaman parar las reformas anunciadas por el presidente Iván Duque.

Con pancartas que rezaban la leyenda "Paren la masacre" y consignas como "¡El pueblo no se rinde, carajo!¡El pueblo se respeta, carajo!", los manifestantes se reunieron en el Monumento a la Revolución como una forma de apoyo al pueblo colombiano.

"La comunidad de Colombia en México estamos indignados y aterrados por el nivel de violencia que está pasando en el país", señaló a Efe Darina Merchant, integrante del colectivo Me muevo por Colombia.

La colombiana, que reside en México desde hace 22 años, condenó la represión de la que ha sido víctima la población en su país por parte del Gobierno de Duque.

Recordó que aunque no existen cifras oficiales, existen reportes de organizaciones no gubernamentales de personas desaparecidas en medio de las manifestaciones.

"Se están enfrentando a un uso desmedido y brutal de una violencia que nunca habíamos visto en el país", refirió.

Estefany Jiménez, quien tenía la cara pintada con los colores de la bandera colombiana y con pintura que simulaba manchas de sangre, lamentó la situación que se está viviendo en Colombia.

"Nos están matando en el país, están matando a nuestros jóvenes a los que se están manifestando", dijo.

Acusó a los medios de comunicación colombianos de estar a favor y al servicio del Gobierno: "Nos han dejado solos".

Y expresó el dolor que como colombianos en el exterior sienten por quienes han sido reprimidos y asesinados.

"Nos duelen nuestros jóvenes, nos duelen nuestros muertos, les lloramos y les sufrimos mucho desde afuera y les damos gracias a ellos, porque gracias a ellos tenemos la fe de que todo cambie en nuestro país", insistió.

Los manifestantes exigieron también la renuncia del presidente Iván Duque y solicitaron el apoyo de las autoridades para negociar.

"Que nos sentemos y hagamos una mesa en la cual nosotros los manifestantes nos sintamos identificados con las necesidades que tenemos", puntualizó Jiménez.

Destacaron el apoyo internacional, especialmente de los países latinoamericanos, pues dijeron, tienen problemas similares.

"Es hora de unir estas voces para manifestar que ya no queremos gobiernos militaristas, guerreristas, violentos, que queremos gobiernos democráticos y que respeten al pueblo", finalizó Merchant.

Los protestantes realizaron una cadena humana, además de diversas actividades culturales y una especie de micrófono abierto para dar voz a quien quisiera expresar su opinión.

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril contra las reformas anunciadas por el presidente colombiano, Iván Duque, al menos 27 personas murieron y hay 359 casos reportados como desapariciones que están en "proceso de verificación y ubicación", según la Defensoría del Pueblo.

Durante esta semana se han celebrado distintas protestas en otras ciudades españolas como Barcelona, Alicante, Valencia, o Murcia, así como en otras capitales del mundo como Bruselas, Washington o Nueva York y hoy, además de en España hay convocadas manifestaciones en otros países como Alemania, Francia y Perú.