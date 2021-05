Colombia.- El combustible vuelve a entrar en Cali mientras un nuevo tiroteo deja tres manifestantes heridos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Ejército colombiano ha escoltado la entrada de 340.000 litros de combustible a la ciudad de Cali, asolada desde hace días por la violencia policial y las protestas, y que en las últimas horas ha registrado otros tres heridos por arma de fuego en un tiroteo bajo investigación.



Tras alcanzar un acuerdo con los transportistas, los militares han brindado la escolta para llevar la gasolina a quince estaciones de servicio en la capital del Valle del Cauca. Asimismo, se espera en las próximas horas el ingreso de más vehículos cargados de combustible para proseguir con la distribución.



"Estamos haciendo unos corredores de movilidad humanitarios con el fin de transportar los alimentos no solamente para las personas, sino también para los animales. De igual manera, insumos agrícolas y todo lo referente a los combustibles, para que el departamento reactive su economía", ha declarado el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, general Miller Nossa, a Caracol Radio.



Mientras tanto, en las últimas horas se ha sabido que tres personas han resultado heridas, una de gravedad, en el centro de Cali, tras recibir disparos efectuados desde un vehículo "de alta gama" mientras se manifestaban por el barrio de La Luna contra la reforma económica del presidente, Iván Duque, como en otras ocasiones.



La Policía Metropolitana de Cali se ha comprometido a investigar el suceso y aclarado que la protesta se desarrollaba en un lugar sin efectivos de la Policía Nacional, a la que se ha achacado buena parte de la violencia de los últimos días en la ciudad.



El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, ha anunciado que está previsto que varios agentes de Policía sean imputados por la comisión de delitos de homicidio tras una serie de investigaciones. Tal y como ha expresado, de los once casos de presuntos homicidios, tres llevan a la imputación de miembros de la Policía Nacional colombiana. Según la Fiscalía son 24 los muertos en el marco de las protestas.



De estas muertes, once estarían vinculadas específicamente con las manifestaciones, tal y como ha informado el citado periódico, que no detalla las ciudades en las que se habrían registrado estos delitos.