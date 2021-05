Checo Pérez dice sintió dolor en el hombro durante clasificación Gran Premio de España

8 de mayo (Reuters) - Sergio Pérez de Red Bull tuvo que sobreponerse a un dolor en España el sábado mientras luchaba por el octavo lugar en la clasificación en el Circuit de Catalunya, cuando su compañero de equipo Max Verstappen aseguró largar en la primera fila en el Gran Premio de España.

En el circuito, el siete veces campeón Lewis Hamilton, de Mercedes, logró su "pole" número 100.

El mexicano, que aún no ha podido sentirse del todo cómodo en el auto desde su llegada desde Racing Point (ahora Aston Martin), dijo a periodistas que un dolor en su hombro izquierdo aumentó durante la sesión.

"No me sentí al 100% conmigo mismo hoy", dijo. "Tuve un pequeño problema con mi hombro durante la calificación, y me sentí mal durante todo el proceso". "Se estaba poniendo cada vez peor a medida que se desarrollaba la calificación, y luché un poco más con eso".

Pérez dijo que había hablado con el equipo y esperaba que el problema se resolviera para la carrera del domingo, y dudaba que fuera algo que hubiera hecho con el auto.

"No sabemos al 100% qué es, pero estamos bastante seguros de que podemos volver a estar en forma para mañana", aseguró, y explicó que el dolor comenzó al comienzo de la clasificación.

"Ha sido la clasificación más dura, no sentirse al 100% físicamente fue una gran limitación", dijo.

Pérez logró salir en la primera fila en Imola, la carrera de la temporada, pero por lo demás se ha quedado atrás de Verstappen en la clasificación en cuatro carreras hasta ahora.

El mexicano de 31 años fue contratado para ayudar a Red Bull para aumentar las posibilidades del equipo de lograr el título, con Verstappen eclipsando a sus compañeros de equipo anteriores, pero hasta ahora ha sumado 22 puntos frente a los 61 del joven holandés.

"Creo que es cuestión de tiempo", dijo. "No ha sido un buen fin de semana en general ... Tengo trabajo que hacer en el rendimiento. Conocer un poco más el coche será clave". (Reporte de Alan Baldwin, Editado en Español por Javier López de Lérida)