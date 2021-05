Charles Michel dice que levantar la patente de vacunas no es una "solución mágica"

EFE/EPA/VIOLETA SANTOS MOURA

Oporto (Portugal), 8 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró hoy sábado que liberalizar las patentes de las vacunas contra el coronavirus no es una "solución mágica" para aumentar la producción a corto plazo e instó a otros países y regiones a permitir la exportación, como hace el club comunitario.

"No creemos que en el corto plazo sea una solución mágica, pero estamos preparados para implicarnos en este tema tan pronto como se ponga una propuesta concreta sobre la mesa. Todos estamos de acuerdo en que necesitaremos hacer todo lo posible para incrementar la producción de vacunas en todas las partes del mundo", declaró Michel al llegar a la segunda jornada de la cumbre europea que se celebra en Oporto.

La cuestión de liberalizar las patentes de las vacunas contra la COVID-19, que ahora respalda Estados Unidos, se debatió el viernes durante una cena de trabajo que mantuvieron los líderes de los Veintisiete en la ciudad portuguesa.

Frente a Estados Unidos, que apenas ha exportado vacunas producidas en su territorio, Michel destacó hoy que la Unión Europea es "la única democracia que exporta de manera masiva dosis de vacunas".

"Pensamos que debemos animar a todos nuestros socios a facilitar las exportaciones para que haya la mayor cantidad posible de dosis que se puedan movilizar en todo el mundo", comentó.

Añadió que en el club comunitario se están haciendo progresos en el nivel de producción y distribución de inyecciones, mientras que sobre el certificado de vacunación que prepara la UE dijo que se tratará en la cumbre del 25 de mayo "para garantizar que podemos alentar todos los esfuerzos para encontrar un acuerdo común sobre este importante tema".

Por otra parte, instó a permanecer "vigilantes" ante las variantes del coronavirus.