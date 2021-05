Chad.- Chad anuncia que liberará a los manifestantes detenidos en las protestas contra la junta militar

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de transición de Chad ha anunciado este sábado que procederá a liberar a todos los manifestantes detenidos durante las recientes protestas contra el Consejo Militar de Transición (CMT), instaurado tras la muerte en abril del presidente Idriss Déby en combates con los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT).



El ministro de Justicia chadiano, Mahamat Ahmad Alhabo, ha indicado que próximamente serán excarcelados todos aquellos manifestantes que no hayan cometido delitos durante las protestas, algunas de las cuales han derivado en disturbios, sin que por el momento se sepa cuántos serán liberados de las cárceles del país.



La orden, firmada por el inspector general de Servicios Jurídicos y Penitenciarios, Koldimadji Mirari, ha sido enviada a todos los fiscales generales de la capital, Yamena, y las localidades de Abéché, Mongo, Moundou y Sarh, según ha informado el portal chadiano de noticias Alwihda.



Las autoridades chadianas han cifrado en más de 700 los detenidos durante las protestas del 27 y el 28 de abril, que se han repetido este mismo sábado en Yamena y otras ciudades, entre ellas Moundou, la segunda más poblada del país, para exigir la disolución del CMT y la entrega del poder a las autoridades civiles.



Las protestas se han saldado con un herido de bala en Yamena, donde las fuerzas de seguridad han empleado gases lacrimógenos y fuego real para dispersar a los manifestantes, concentrados tras un llamamiento de una coalición civil para reclamar el retorno al orden constitucional.



En este sentido, el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Abderaman Koulamallah, ha señalado que las protestas habían sido autorizadas y ha agregado que las fuerzas de seguridad han intervenido tras la "radicalización" del movimiento civil.



"Decidimos autorizar la marcha. A las 15.00 ó 16.00 horas, la marcha estaba autorizada. Los servicios de seguridad se acercaron a los manifestantes, que hacían vídeos violentos afirmando que no reconocían a las autoridades. La Policía les trasladó que no contaban con el mismo itinerario", ha explicado.



"No dieron itinerario ni nada. A partir de ahí, el Gobierno decidió no dejarles marchar. Es una pena, queríamos autorizarles, pero se han radicalizado. Querían enfrentarse a nosotros. Si quieren enfrentamiento, lo tendrán", ha advertido, en declaraciones concedidas a Alwihda.



Actualmente el país está en manos del Consejo Militar de Transición, que dirige el hijo del fallecido presidente, Mahamat Idriss Déby, cuya labor ha sido duramente criticada por la oposición y movimientos civiles como Wakit Tama.



El CMT anunció el domingo el nombramiento de un gobierno de transición integrado por varios opositores, incluido un Ministerio de Reconciliación Nacional y Diálogo, a cargo de Acheikh ibn Oumar, un antiguo señor de la guerra y exministro de Hissène Habré, además de exasesor de Déby.



La muerte de Déby --quien estuvo en el poder desde 1990, tras encabezar un golpe de Estado que derrocó al dictador Hissène Habré-- en plena ofensiva del FACT supuso un duro golpe para la estabilidad del país y de la región, debido a la importancia del país en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad.