Boris Johnson dice que no habrá nuevo referéndum de independencia en Escocia

Londres, 8 may. (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, cerró este sábado la puerta a cualquier posibilidad de celebrar un nuevo referéndum de independencia en Escocia, incluso aunque el Partido Nacional Escocés (SNP) obtenga la mayoría absoluta en el Parlamento regional.

"Creo que un referéndum en el contexto actual es irresponsable y temerario", dijo el primer ministro en una entrevista con el diario "The Telegraph", al ser preguntado sobre si nunca aceptaría una nueva consulta después de la celebrada en 2014, en la que los escoceses votaron por seguir en el Reino Unido.

El SNP de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, mantiene el liderazgo en el recuento de las elecciones al Parlamento de Edimburgo (regional) celebradas el jueves, al obtener hasta ahora 39 de los 48 escaños escrutados.

Según el recuento, el SNP no ha perdido de momento ningún escaño e incluso ha ganado tres -dos que estaban antes en manos de los conservadores y uno previamente laborista-, aunque los analistas ven poco probable que pueda alcanzar la mayoría absoluta, algo que sí lograría con el apoyo de los Verdes.

Johnson reconoció que ha "escuchado con atención" los resultados en Escocia, pero agregó que, en su opinión, el SNP se ha apartado de la idea de un nuevo referéndum.

"No creo que esto sea el momento en absoluto para tener más disputas constitucionales, es, para hablar de despedazar nuestro país, cuando lo que quiere la gente es reparar nuestra economía y reconstruir juntos", dijo al "Telegraph".

Tampoco quiso entrar a adelantar cómo respondería si Sturgeon decidiese impulsar una consulta unilateral: "Como digo, esta no es la cuestión ahora. No creo que sea lo que estos tiempos están pidiendo".

Pese a las palabras del jefe del Gobierno británico, el "número dos" del SNP, John Swinney, dijo hoy a la cadena BBC que todo indica que su formación será la principal en Holyrood (sede del Legislativo regional) y que se deberán respetar sus decisiones.

"Johnson no es el señor feudal de Escocia. Es primer ministro del Reino Unido. Y si el Parlamento escocés es elegido con una mayoría de diputados comprometidos con el referéndum, eso debería respetarse", dijo.

El conteo de papeletas continúa este sábado, aunque hasta esta noche no se conocerán los resultados definitivos sobre la composición del Parlamento de Holyrood, formado por 129 escaños.