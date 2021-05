Bolsonaro tilda de "bochorno" la comisión que investiga su manejo de la covid

En la imagen, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 8 may (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, calificó este sábado de "bochorno" la comisión instalada en el Senado que investiga posibles omisiones de su Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus, que ya deja casi 420.000 muertes en el país.

"Es un bochorno, sólo se habla de cloroquina. Pero el que es contrario no ofrece alternativa. ¿Alguien ya tomó aquí?", preguntó el gobernante a un grupo de seguidores, en la puerta de su residencia oficial en Brasilia.

Bolsonaro, líder de una negacionista ultraderecha brasileña que niega la gravedad del nuevo coronavirus, adelantó que grabará en los próximos días un video con algunos de sus ministros en pro de este fármaco antipalúdico, cuya eficacia contra la covid-19 no está comprobada científicamente.

"Vamos a hacer un video con todos aquellos ministros que tomaron hidroxicloroquina (derivado de la cloroquina) para que digan: Yo la tomé. Es la alternativa del momento. 'Ah, pero no tiene comprobación científica', pero es que tampoco hay algo diciendo lo contrario", se justificó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto de la ineficacia de la cloroquina y la hidroxicloroquina para el tratamiento preventivo de la covid-19 e incluso alertado sobre posibles efectos adversos cuando se usa para esa enfermedad.

Sin embargo, Bolsonaro, que censura el uso de mascarillas y el aislamiento social para combatir la pandemia, ha promovido con asiduidad la administración de este medicamento, el cual su Gobierno ha distribuido de forma masiva a los estados brasileños.

En ese marco, el presidente sí se mostró interesado en que la comisión parlamentaria esclarezca algunos casos de muertes registradas en Manaos, capital del estado de Amazonas, vinculados a la aplicación de una dosis alta de cloroquina.

"Cualquier medicamento en exceso puede provocar la muerte", advirtió.

La polémica en torno a la cloroquina y otros asuntos, como la falta de vacunas, están siendo objeto de investigación en la comisión en el Senado, en donde ya han declarado dos exministros de Salud de Bolsonaro que abandonaron el Gobierno por desavenencias con el gobernante, y el actual titular de la cartera, Marcelo Queiroga.

Tanto Luiz Henrique Mandetta, destituido por Bolsonaro en abril de 2020, como Nelson Teich, su sucesor y quien renunció en mayo de ese año, confirmaron las presiones del líder ultraderechista para recomendar la cloroquina contra la covid-19 en el sistema público de salud brasileño.

Tras la salida de ambos, el general del Ejército Eduardo Pazuello asumió el ministerio y una de sus primeras decisiones fue precisamente liberar el uso de cloroquina y recomendar el llamado "tratamiento precoz", desaconsejado por muchos especialistas.

Brasil es el segundo país del mundo con mayor número decesos asociados a la covid-19, con casi 420.000, y el tercero con más infectados, con más de 15 millones, por detrás apenas de Estados Unidos e India.