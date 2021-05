Birmania.- La junta militar birmana suspende a más de 8.000 profesores por sumarse a las protestas

RANGÚN, 8 (DPA/EP)



La junta militar birmana ha suspendido de empleo y sueldo a más de 8.000 profesores del país por su negativa a dar clase y sumarse en su lugar junto a sus estudiantes a las protestas contra el golpe de Estado que propinó el Ejército del país el 1 de febrero.



La Federación de Profesores de Birmania estima en 8.250 el número de sancionados; empleados en 33 colegios, institutos y universidades del país.



La junta militar birmana había decidido redoblar sus esfuerzos para abrir las escuelas del país en un momento crítico entre la pandemia y las manifestaciones contra el Ejército tras el golpe de Estado.



"Hemos intentado reabrir las escuelas pero hay gente que quiere destruir esta iniciativa, al obligar a los estudiantes a que no vayan a los colegios. Es una lástima", ha declarado uno de los responsables de información de la junta, declaró este viernes Kaung Htet San, durante una rueda de prensa.



Más de un 70 por ciento de los profesores del país --al igual que otros participantes de grupos de la sociedad civil, como los médicos-- se han sumado al movimiento nacional de protesta contra los militares, que intentan convencerles de que la educación es esencial y su trabajo debería estar disociado de estas protestas.



Por su parte, un profesor de la universidad de Mawlamyine se declaró orgulloso de haber recibido la sanción. "No me entristece perder el trabajo. Lo recuperaré cuando ganemos", afirma a DPA. "El hecho de que haya tanta gente en la lista debería avergonzar a los militares", añade.



Mientras, las protestas continúan este sábado en varios puntos del país, aunque no se tiene constancia todavía de graves actos de represión como los que demostraron los militares durante las primeras semanas tras la asonada.



La Asociación de Presos Políticos de Birmania estima que 774 personas han muerto durante la represión militar y que unas 4.800 han sido detenidas.