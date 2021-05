Berrettini amenaza a Zverev

El italiano Matteo Berrettini celebra su victoria en su partido de semifinales frente al noruego Casper Ruud durante el Mutua Madrid Open que se celebró en las instalaciones de la Caja Mágica, en Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez.

Madrid, 8 may (EFE).- En su primera presencia en el Mutua Madrid Open, el italiano Matteo Berrettini, décimo jugador del mundo, avanzó hasta la final de la Caja Mágica para pujar por el éxito en una competición que dé lustre a su palmarés y frustre el reencuentro con el trofeo de su rival, el alemán Alexander Zverev.

El tenista romano cumplió su revancha con el noruego Casper Ruud, con el que había perdido en Roma y al que apartó de la final de Madrid. Zverev, previamente, frustró las expectativas del austríaco Dominic Thiem, al que batió con autoridad en semifinales.

El germano apunta a un nuevo título en Madrid. Sus méritos en las rondas previas, contra Rafael Nadal en cuartos y frente a Thiem en semifinales, alimentan las expectativas de Zverev, que apunta a favorito en el duelo del domingo.

El alemán aspira el domingo a su cuarto título en un Masters 1000 tras los de Madrid en el 2018 y los de Canadá y Roma en el 2017.

De hecho, Zverev, sexto del mundo, de 24 años, aglutina mucha más experiencia a este nivel que su adversario. Ganador este año en Acapulco y ya con una final de un Grand Slam, el de Estados Unidos en el 2020 en su bagaje, tiene tres títulos en competiciones Masters 1000 pero también cuatro derrotas.

"He realizado dos grandes partidos para llegar a la final aunque este ante Thiem ha sido algo más extraño por el viento y las condiciones. Pero en general ha sido un buen partido pero el trabajo no está terminado. Espero mantener el nivel en la final", indicó el germano.

La situación es nueva para Berrettini. Tanto el torneo que afronta por primera vez, como la presencia en la final de un evento Masters 1000.

Décimo del mundo, alargó su currículum con el éxito semanas atrás en el torneo de Belgrado. El primero del año y el cuarto de su carrera que une a los de Stuttgart, Budapest y Gstaad. Solo cayó en una final, en Múnich en el 2019. Nada que ver con el de su rival que acumula catorce trofeos, el más reciente este año en Acapulco, y nueve finales sin ganar.

"En Madrid las condiciones me gustan, la altura me ayuda y estoy contento. Estoy feliz porque he jugado unos partidos a buena intensidad y estoy a un paso del triunfo", confió Berrettini.

Zverev tiene favorable el cara a cara con el italiano aunque los partidos sobre tierra están repartidos. El germano venció en el Masters 1.000 de Roma del 2018 y el Masters 1.000 de Shangai, en pista dura, en el 2019, cuando Berrettini ganó por única vez hasta ahora a su rival también en Roma.