Baloncesto/NBA.- Damian Lillard tumba a los Lakers en una jornada sin victorias españolas

Los Angeles Lakers, sin LeBron James y con Marc Gasol saliendo desde el banquillo, han caído esta madrugada ante Portland Trail (106-101) en un duelo clave en los 'Playoffs' de la Conferencia Oeste, en una jornada NBA en la que también perdieron los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez y los New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez.



La victoria de los Blazers, con 37 puntos del base Damian Lillard en el primer partido con público en el Moda Center, deja a los angelinos, que no pudieron contar con LeBron James, séptimos -en zona de 'PlayIn'- y casi sin margen de error (37-30).



No bastó el 'doble-doble' de 36 puntos y 12 rebotes de Anthony Davis, que reapareció en un duelo en el que el pívot catalán Marc Gasol salió desde el banquillo para firmar 6 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 1 tapón en 22 minutos de juego.



Tampoco pudo imponerse Minnesota Timberwolves (121-112) en casa de Miami Heat, un triunfo que devuelve a los de Florida (36-31) al 'Top 6' del Este y que mantiene a los de Mineápolis, que enlazan su tercera derrota consecutiva, penúltimos del Oeste (20-47).



El escolta Tyler Herro regresó con 27 puntos en 29 minutos, que contribuyeron a la victoria junto a los 25 de Jimmy Butler y los 23 de Goran Dragic. Karl-Anthony Towns, también con 27 tantos, lideró el ataque del cuadro visitante, en el que el base Ricky Rubio rozó el 'doble-doble' con 16 puntos y 9 asistencias -además de 3 rebotes y dos recuperaciones de balón- en 32 minutos y en el que Juancho Hernangómez logró 8 tantos y 5 rebotes.



Por último, los New Orleans Pelicans de Willy Hernangómez sucumbieron en casa de los líderes de la Conferencia Este, Philadelphia 76ers (109-107), apoyados por 37 puntos y 13 rebotes de Joel Embiid y gracias a un triple de Tobias Harris a un minuto del final. Mientras, el pívot madrileño aportó 11 tantos, 9 rebotes, 5 asistencias y 2 robos en casi 24 minutos.



