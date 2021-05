Anabel Pantoja disfruta de sus amigos después de su tarde más complicada

24/04/2021 ANABEL PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 8 (CHANCE)



Anabel Pantoja pasó ayer una de las peores tardes en 'Sálvame Diario' tras discutir con Rafa Mora. Y es que el colaborador del programa aseguraba que Kiko Rivera se había enfadado con su prima porque no veía que estuviese defendiendo los intereses de sus hijos, ya que el conflicto con Isabel Pantoja viene por los tejemanejes económicos que la cantante ha llevado a cabo a lo largo de muchos años y que le han perjudicado a él.



Si esto fuera poco, el que fuera tronista de 'MYHYV' hablaba del padre de Anabel Pantoja y se burlaba de la discapacidad que tiene, algo que hizo que la sobrinísima explotara en directo y terminara abandonando el plató para respirar y tranquilizarse.



Tras el programa, Anabel decidió salir a cenar con unos amigos y divertirse como la mayoría de jóvenes. La sobrina de Isabel Pantoja se dejó ver en los stories que subía en su perfil de Instagram como loca de contenta, desconectando de todo lo que había pasado horas antes y disfrutando de sus amigos, los que siempre están cuando los necesita.



A la salida del restaurante, eso sí... Anabel estuvo al límite con el toque de queda, la colaboradora no nos quiso responder a ninguna de las preguntas que le hacíamos, pero lo cierto es que su rostro lo decía todo. Después de una tarde complicada, la sobrinísima se despejó y divirtió con la mejor compañía y no quería volver a revivir el momento tan desagradable que había vivido.