AMP.- R.Unido.- El SNP roza la mayoría absoluta en los comicios escoceses con la posibilidad de otro referéndum

Sturgeon afirma que "el pueblo de Escocia tiene que tener el derecho a decidir su propio futuro"



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Partido Nacionalista Escocés de Nicola Sturgeon se está aproximando a conseguir la mayoría según se va completando el recuento de las elecciones legislativas en Escocia, un resultado que abriría la posibilidad de un nuevo referéndum de independencia por las discrepancias abiertas con Londres sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.



Ahora mismo, el SNP tiene 63 escaños, con la mirada puesta en los 65 que le concederían la mayoría --con el apoyo de Los Verdes, si no pudiera conseguirla de manera directa-- con varias circunscripciones todavía bajo recuento, y cuyo resultado probablemente se conocerá a lo largo del día.



También faltan por contar las llamadas listas regionales, que podrían incrementar significativamente las posibilidades del SNP para obtener la mayoría parlamentaria.



Sturgeon, que este viernes descartaba la mayoría directa, ha prometido volver a poner sobre la mesa la cuestión de la independencia de Escocia a pesar de que el primer ministro británico, Boris Johnson, reiteraba ese mismo día que el tema estaba fuera de toda discusión. "Irresponsable y temerario", aseguró Johnson al 'Daily Telegraph'.



Desde el Gobierno británico se tiene además la postura legal de que debe ser Londres quien apruebe un referéndum en Escocia sobre la secesión de Reino Unido. El plebiscito previo, celebrado en 2014, arrojó una victoria de los partidarios de la permanencia, 55 a 45 por ciento.



Sin embargo, Sturgeon esgrime que el rechazo de los escoceses al Brexit expresa una gran disconformidad de la población con las políticas del Gobierno británico, impulsor de la salida del país del bloque europeo.



La propia Sturgeon ha destacado en sus primeras declaraciones tras el inicio del anuncio de los resultados que "absolutamente nadie habría predicho la escala y la naturaleza histórica de la victoria (del SNP) en estas elecciones", según ha recogido la cadena de televisión británica BBC



"Ante todo quiero dar las gracias al pueblo de Escocia por poner su confianza en mí y en el SNP otra vez. Trabajaremos para devolver esta confianza cada día", ha sostenido, antes de resaltar que "sin importar de dónde sean, la edad, el historial o a quién hayan votado, el gobierno del SNP está decidido a trabajar por ellos".



Asimismo, ha incidido en que "el pueblo de Escocia tiene que tener el derecho a decidir su propio futuro una vez haya terminado la crisis de la COVID-19", en referencia a un referéndum de independencia, que ha descrito como "un asunto de un principio democrático fundamental".



"Tanto el SNP como Los Verdes han mostrado un compromiso claro con un referéndum de independencia durante el próximo mandato parlamentario. Ambos hemos dejado claro que el momento en el que tenga lugar el referéndum debe ser decidido por una mayoría simple de los parlamentarios en el Parlamento escocés", ha argüido.



De esta forma, ha hecho hincapié en que "no hay justificación democrática de ningún tipo" para que Johnson bloquee la celebración de este referéndum y ha dicho que, en caso de que ese sea el caso, los 'tories' "se pondrían en oposición directa a la voluntad del pueblo escocés".



"Demostrarían de forma concluyente que Reino Unido no es una asociación de iguales y sorprendentemente que Westminster no lo ve ya como una unión voluntaria de naciones. Eso, en sí mismo, sería el argumento más poderoso para que Escocia se convierta en un país independiente", ha zanjado.