AMP.- Nigeria.- Mueren doce policías en varios ataques armados en el sur de Nigeria

Al menos cinco policías muertos en un ataque armado contra una comisaría en el sur de Nigeria



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Al menos doce policías han muerto este sábado en varios ataques ejecutados contra comisarías en los estados de Akwa Ibom y Rivers, situados en el sur de Nigeria, según han confirmado las autoridades locales y fuentes de las fuerzas de seguridad.



En un primer ataque, al menos cinco agentes han muerto en un ataque perpetrado por un grupo todavía no identificado de hombres armados contra una comisaría en Akwa Ibom. Un responsable local ha indicado que el edificio "ha ardido hasta los cimientos" tras ser incendiado por los asaltantes.



"Los hombres llegaron a las dependencias policiales donde dormían los agentes y les mataron a tiros", ha explicado este responsable, en declaraciones concedidas a 'The Premium Times'. El portavoz de la Policía estatal, Odiko MacDon, ha indicado que una sexta persona, esposa de un policía, ha muerto en el ataque.



Posteriormente, el portavoz de la Policía de Rivers, Nnamdi Omoni, ha desvelado que siete policías han muerto en tres ataques "no provocados e insensatos" en tres puntos del estado. El primero de ellos fue perpetrado en el área de Ikwere, donde dos policías murieron tiroteados.



Asimismo, ha manifestado que otros dos policías murieron en un ataque similar contra una comisaría en el área de Emuohua, en un enfrentamiento en el que además murieron dos de los atacantes, por ahora no identificados, tal y como ha recogido el diario nigeriano 'The Guardian'.



Omoni ha reseñado que el tercer ataque fue ejecutado contra una comisaría en Obio y ha añadido que se ha saldado con la muerte de tres agentes. Por otra parte, ha señalado que se han lanzado operaciones para intentar capturar a los responsables de estos incidentes.



Los ataques a las comisarías en Nigeria se están convirtiendo en un fenómeno habitual en medio de un repunte generalizado de la violencia en el país. Los ataques, anteriormente confinados principalmente al noreste del país, se han extendido durante los últimos meses a otros puntos del norte y el sureste de Nigeria.



El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha sido objeto de críticas crecientes por el empeoramiento de la situación de seguridad en el país ante el aumento de los ataques por parte de grupos yihadistas --Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- y bandas armadas, así como por el incremento de los enfrentamientos intercomunitarios.