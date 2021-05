AMP.- Fútbol/Segunda.- (Crónica) El Espanyol regresa a Primera de forma triunfal

08/05/2021 El Espanyol celebra el ascenso a Primera División DEPORTES LALIGA



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El RCD Espanyol confirmó su regreso a la Liga Santander tan solo diez meses después del doloroso descenso a Segunda gracias al empate logrado este sábado frente al Real Zaragoza (0-0), a falta de cuatro jornadas para finalizar el campeonato, una vuelta triunfal al fútbol de élite en una temporada para enmarcar de los 'pericos'.



El equipo de Vicente Moreno fue claro dominador de la categoría e hizo buenos todos los pronósticos que le catalogaban como el gran favorito para ascender a Primera. Este sábado, tras empatar en La Romareda, el Espanyol alcanzó 12 puntos de ventaja -más el golaverage a favor- sobre los andaluces, cuando restan 12 por jugar.



Los blanquiazules no necesitaron a su pichichi, Raúl de Tomás, que no jugó por haber dado positivo en coronavirus unos días antes, pero ha sido una de las claves de la temporada. El ex del Rayo, junto a otro ex como Embarba, es el máximo goleador de la categoría con 22 dianas. Además, la sobriedad de Diego López bajo palos, el talento de David López en defensa o el estallido de Javi Puado han sido vitales para volver a Primera.



El pitido final fue una liberación para los catalanes, que han acumulado 16 jornadas sin perder y siete victorias en los nueve últimos partidos, cifras de un equipo campeón que han tenido premio a falta casi un mes para finalizar la Liga.



Por su parte, el Mallorca -segundo clasificado- no pasó del empate en su visita al Málaga (1-1) aunque le será suficiente para seguir manteniendo su ventaja con el Almería, tercero en discordia. Lombán adelantó a los locales de penalti, a los diez minutos, y Lago Junior estableció el empate definitivo a la media hora.



Por otro lado, el Albacete seguirá colista pero consiguió una victoria fundamental para seguir con vida en la pelea por la permanencia. Los manchegos vencieron a la Ponferradina (0-1) gracias a un gol de Álvaro Jiménez, de penalti, y supieron guardar la ventaja en una segunda parte en la que se vieron favorecidos tras la roja directa a Adri Castellano.



El equipo de Alejandro Menéndez se sitúa a cuatro puntos de la salvación, mientras que los bercianos se alejan del sueño del 'playoff', del mismo que se aleja Las Palmas tras empatar sin goles en Santo Domingo. El Alcorcón seguirá fuera del descenso, aunque podría caer al finalizar la jornada. Los canarios seguirán novenos.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 38.



-Sábado.



Ponferradina - Albacete 0-1.



Zaragoza - Espanyol 0-0.



Alcorcón - Las Palmas 0-0.



Málaga - Mallorca 1-1.



-Domingo.



Mirandés - Fuenlabrada 14:00.



Oviedo - Sabadell 16:00.



Cartagena - Castellón 18:15.



Logroñés - Girona 18:15.



-Lunes.



Rayo Vallecano - Leganés 19:00.



Sporting - Lugo 21:00.



-Viernes.



Tenerife - Almería 0-1.