Alexander Zverev regresa a la final en Madrid

El tenista alemán Alexander Zverev devuelve la bola al austriaco Dominic Thiem durante la semifinal del Madrid Mutua Open disputada en la Caja Mágica de Madrid. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 8 may (EFE).- Con menos resistencia de la prevista y en solo dos sets el alemán Alexander Zverev batió al austríaco Dominik Thiem (6-3 y 6-4) para alcanzar, tal y como sucedió en el 2018 la final del Mutua Madrid Open que después ganó.

No hubo revancha en la Caja Mágica para el tenista de Viena que perdió aquella final. No termina de redondear su actuación en Madrid Thiem que estuvo dos veces a un paso del título. Esta vez fue superado por el alemán, más sólido y más convencido de sus opciones que tomó vuelo con su victoria de cuartos ante el primer favorito, el español Rafael Nadal.

Zverev disputará la final contra el ganador de la otra semifinal entre el noruego Casper Ruud y el italiano Matteo Berrettini.

El austríaco, lejos de su mejor nivel, que solo pudo romper el saque de su rival una vez a lo largo del partido, con la situación ya empinada, puso fin a su buena racha ante Zverev al que había superado en las cuatro últimas ocasiones incluida la final del Abierto de Estados Unidos del pasado año.

Alexander Zverev, que aspirará el domingo a su cuarto título en un Masters 1000 tras los de Madrid en el 2018 y los de Canadá y Roma en el 2017, tardó una hora y 38 minutos en resolver la semifinal.

Le bastó al tenista hamburgués de 24 años y sexto del mundo, con mantener su saque y aprovechar las dudas del austríaco con el suyo. En el primer parcial el alemán quebró en el cuarto juego y se marchó hasta un 4-1 inaccesible para su rival.

Thiem acusó el mazazo. La mirada hacia el suelo y gestos de desesperación ante un adversario crecido, sólido con la puesta en marcha de cada punto, una derecha solvente y paciencia en los intercambios. Desarmado en muchas ocasiones buscó una salida en el revés de Zverev que aceptaba el reto una y otra vez.

Se aferró al partido hasta el final el austríaco con una rotura y una amenaza (4-3) pero el alemán no dio más opciones y selló el triunfo para situarse en su octava final de un Masters 1000. Perdió cuatro: París, Shangai, Roma 2018 y Miami y ganó tres: Madrid, Canadá y Roma.