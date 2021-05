3-0. Miley lanza sin hits ni carreras en el triunfo de los Rojos sobre los Indios

En la imagen un registro de Wade Miley, al actuar para los Astros y actual lanzador abridor de los Rojos de Cincinnati, quien alcanzó el segundo juego sin hits del béisbol en tres días, y el cuarto de la temporada, en la victoria de su equipo 3-0 sobre los Indios de Cleveland. EFE/Jorge Campos/Archivo

Cleveland (EE.UU.), 7 may (EFE).- El abridor Wade Miley lanzó el segundo juego sin hits del béisbol en tres días, y el cuarto de la temporada, lo que llevó a los Rojos de Cincinnati a una blanqueada por 3-0 sobre los Indios de Cleveland, quienes no lograron hits por segunda vez en un mes.

Miley (4-2) se basó en lanzar lanzamientos y su experiencia de más de 11 temporadas en las Grandes Ligas para desconcertar a los Indios y lanzar el primer juego sin hits de Cincinnati desde que lo logró Homer Bailey en la temporada del 2013.

El lanzador zurdo se sacudió una demora de 83 minutos por lluvia para comenzar el juego y siguió a John Means de los Orioles Baltimore, quien no permitió imparables a los Marineros de Seattle el miércoles, para continuar una racha temprana de gemas de lanzamiento en 2021, convirtiéndose rápidamente en el Año del No-No.

Joe Musgrove, de los Padres de San Diego, inició el club sin hits del 2021 al lanzar el primero en la historia de los Padres el 9 de abril.

Cinco días después, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, Carlos Rodón, blanqueó a los Indios, perdiendo un juego perfecto cuando golpeó a un bateador en la novena entrada.

Madison Bumgarner, de los Cardenales de Arizona, lanzó un juego sin hits en siete entradas contra los Barvos de Atlanta el 25 de abril, pero ese no fue reconocido como oficial porque no duró nueve entradas.

Esta es la primera vez en un año calendario que ha habido cuatro juegos sin hits desde 1917, cuando el cuarto se lanzó el 5 de mayo y el quinto el 6 de ese mismo mes. No es de extrañar, con los bateadores que ingresan el viernes con un récord de .233 en esta temporada.

Los Indios se sumaron a una lista dudosa al convertirse en el décimo sexto equipo en no tener hits dos veces en la misma temporada. Le sucedió más recientemente a Seattle en 2019.

Miley dio un pasaporte y ponchó a ocho en 114 lanzamientos.

Fue el décimo séptimo juego sin hits de los Rojos desde 1892.