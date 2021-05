127-120. Ante los Nuggets, Bogdanovic anota 48 puntos y los Jazz consolidan la mejor marca de la NBA

Bojan Bogdanovic (d), alero croata de los Jazz de Utah, fue registrado este viernes al intentar superar la marca de Shaquille Harrison, de los Nuggets de Denver, durante un partido de la NBA, en el Vivint Smart Home Arena, en Salt Lake City (Utah, EE.UU.). EFE/George Frey

Salt Lake City (EE.UU.), 7 may (EFE).- El alero croata Bojan Bogdanovic anotó 48 puntos, el máximo de su carrera, que lo dejaron como el líder indiscutible del ataque del Utah Jazz que derrotaron 127-120 a los Denver Nuggets, en el duelo por el liderato de la División Nordeste, la Conferencia Oeste y de la liga.

Bogdanovic acertó 16 de 23 tiros de campo, haciendo ocho triples, la mejor marca como profesional, además de capturar ocho rebotes, que lo convirtieron en la clave de la cuarta victoria consecutiva del Jazz (49-18).

El base Jordan Clarkson agregó 21 puntos y ocho asistencias, mientras que el pívot francés Rudy Gobert tuvo 14 tantos y nueve rebotes y el alero Georges Niang llegó a las 13 anotaciones, todas en la segunda mitad, que lo convirtieron en el factor sorpresa del partido.

El ala-pívot Michael Porter, Jr. anotó 31 puntos como líder de los Nuggets (44-23), que se mantuvieron en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste, un juego por detrás de Los Angeles Clippers (45-22), que tuvieron jornada de descanso.

El pívot serbio Nikola Jokic volvió a ser el jugador más completo de los Nuggets al conseguir un doble-doble de 24 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes.

Mientras que el veterano ala-pívot Paul Millsap, exjugador del Jazz, obtuvo 20 puntos y el base Austin Rivers llegó a los 18 tantos después de anotar 5 de 7 intentos de triples.

El base argentino Facundo Campazzo siguió de titular con los Nuggets y acabó con una aportación de cinco puntos al anotar 2 de 10 tiros de campo, incluido un triple de siete intentos, sin que fuese a la línea de personal.

Campazzo estuvo mejor en la presencia del juego interior con ocho rebotes, y en la dirección del ataque al repartir nueve asistencias, recuperó un balón, perdió dos y cometió dos faltas personales.

Utah no se quedó atrás en las últimos 11:22 minutos del último cuarto después de que Niang conectó tiros consecutivos para darle al Jazz una ventaja de 103-99. Denver anotó solo una canasta en un lapso de seis minutos y no pudo borrar la desventaja resultante.

Los Nuggets lo redujeron a 121-118 con un tiro libre de Rivers. Clarkson respondió con un triple hacia atrás con 51,7 segundos por jugarse y Bogdanovic acertó un par de tiros libres en los últimos segundos para sellar la victoria.