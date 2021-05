12-2. Herrera jonronea en la victoria de los Filis sobre los Bravos

En la imagen registro del venezolano Odubel Herrera, jardinero central de Filis de Filadelfia, quien aportó un jonrón de tres carreras en el triunfo de su equipo 12-2 sobre los Bravos de Atlanta. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 7 may (EFE).- El guardabosques venezolano Odubel Herrera conectó jonrón de tres carreras en la primera entrada y coronó racimo de seis para los Filis de Filadelfia, que apalearon 12-2 a los Bravos de Atlanta, logrando su juego de máxima anotación de esta temporada.

Para Herrera (1) fue su primer vuelacercas de la temporada, y lo conectó llevando a dos corredores por delante, contra los lanzamientos del abridor Charlie Morton, cuando restaba sólo un out para concluir el episodio.

Los Filis establecieron un récord de temporada con 16 hits.

La victoria sobre la lomita se la acreditó el abridor Zach Efflin (2-1) en seis entradas y dos tercios.

Los Bravos perdieron con Morton (2-2), que resistió sólo dos tercios de episodio.

La asistencia fue de 38,952 ya que los Bravos permitieron el 100% de la capacidad por primera vez desde antes de la pandemia de coronavirus. La gran multitud no se vendió, pero casi duplicó el máximo anterior de la temporada de 20,673 contra los Cardenales de Arizona el 25 de abril.