106-101. Lillard le gana el duelo a Davis y los Trail Blazers a los Lakers

En la imagen un registro de Damian Lillard, base de los Trail Blazers de Portland, quien aportó 38 puntos, siete asistencias y cuatro rebotes en el triunfo de su equipo 106-101 sobre los Lakers de Los Ángeles. EFE/Étienne Laurent/Archivo

Portland (EE.UU.), 7 may (EFE).- El base Damian Lillard aportó 38 puntos, incluidos cinco triples, con siete asistencias y cuatro rebotes que lo dejaron al frente del ataque de los Portland Trail Blazers que ganaron por 106-101 a Los Angeles Lakers en la lucha por el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Junto a Lillard CJ McCollum aportó 21 puntos y el pívot bosnio Jusuf Nurkic logró un doble-doble de 10 puntos, 15 rebotes y cinco asistencias que lo dejaron líder en el juego interior de los Trail Blazers.

Otro jugador clave en la victoria de los Trail Blazers fue el pívot turco Enes Kanter, que como reserva logró un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes que fueron decisivos.

El triunfo, segundo consecutivo de los Trail Blazers les permitió colocarse con marca de 38-29 y ocupar el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Mientras que los Lakers, que siguieron sin el alero estrella LeBron James, el pívot Anthony Davis respondió con su mejor partido desde que regresó de la lesión, pero su doble-doble de 36 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota, la segunda consecutiva, y la octava en los últimos 10 partidos disputados por los actuales campeones de liga.

Los Lakers (37-30) bajan al séptimo puesto de la Conferencia Oeste y de mantenerse en esa posición les tocaría disputar el torneo de play-in para poder entrar al cuadro de los playoffs.

Junto a Davis, el base-escolta Alex Caruso aportó 18 puntos como segundo máximo encestador, mientras que el pívot español Marc Gasol jugó 23 minutos como reserva y logró seis puntos.

El jugador de Sant Boi anotó 2 de 4 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y no fue a la línea de personal.

Gasol capturó cuatro rebotes -tres defensivos-, dio una asistencia, recuperó dos balones, puso un tapón y cometió dos faltas personales, sin que al final tampoco pudiese evitar la derrota de los actuales campeones de liga.