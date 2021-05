Venezuela suma 18 fallecidos por la covid-19 y llega a los 2.244 muertos

Una persona recibe una vacuna contra la covid-19 en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 6 may (EFE).- Venezuela registró 1.299 nuevos contagios de covid-19 y sumó otras 18 muertes en las últimas 24 horas, con lo que el total de casos desde el comienzo de la pandemia asciende a 204.057 y el número de fallecidos llega a 2.244, informó este martes la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Rodríguez, quien ofreció la información a través de su cuenta de Twitter, señaló que 1.297 de los nuevos casos son de transmisión comunitaria y dos corresponden a personas procedentes de Perú y Panamá.

Entre los contagiados, se contabilizan 650 hombres, 467 mujeres y 88 menores, cuyas edades y sexo no han sido facilitados.

El mayor número de casos se detectó en el estado Carabobo, donde se registraron 271 contagios, seguido de Zulia con 165 y Aragua con 141.

A estos les siguen Caracas, Falcón y Yaracuy con 87, 85 y 84 casos, respectivamente. Por debajo se ubican Nueva Esparta con 81, Bolívar con 79, Miranda con 62, Trujillo con 59 y Portuguesa con 55 afectados.

Por debajo del medio centenar están Cojedes con 36, La Guaira con 27, Apure con 25, Mérica con 19, Anzoátegui y Lara, ambos con 9, Guárico con 2 y Sucre con un contagiado.

Los estados en los que se registraron personas fallecidas a causa de la covid-19 son Sucre, con 4 muertes; Yaracuy y Caracas con 3 cada uno, Portuguesa y Trujillo con 2, y Monagas, Miranda, Cojedes y Barinas con un fallecido por estado.

De los 204.057 casos reportados desde que comenzó la pandemia, 186.388 ya se han recuperado (91 %), según información oficial, mientras que 15.425 casos permanecen activos y 2.244 personas han fallecido.

Venezuela maneja un sistema denominado 7+7, que consiste en una semana de cuarentena radical, seguida de otra de flexibilización, con apertura parcial de la economía.

El Ejecutivo prevé lograr la vacunación contra la covid-19 del 70 % de la población este año, aunque de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso y el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos facilitados por los distintos funcionarios son contradictorias.