Venezuela.- Arreaza espera que con la designación del nuevo CNE cese "el intervencionismo" contra Venezuela

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha señalado este viernes que espera que con la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) "el intervencionismo realmente cese y no obstruya la ruta hacia la paz"



"El nuevo CNE fue producto de un sincero ejercicio de diálogo político por la reconciliación, fue bien recibido por el pueblo, gobiernos del mundo y diversos actores nacionales e internacionales", ha recalcado Arreaza en Twitter.



"Esperamos que el intervencionismo realmente cese y no obstruya nuestra ruta de paz", ha confiado el ministro de Exteriores de Venezuela, días después de que la Asamblea Nacional designara a los nuevos responsables del CNE para los próximos siete años.



Hacía doce años que no se elegían nuevos miembros del Consejo Electoral, la última vez fue en 2012. Son cinco los miembros que ha elegido el Parlamento, tres de ellos oficialistas y dos opositores, tras un proceso de más de un mes.



REACCIONES INTERNACIONALES



Entre las reacciones a las que ha hecho referencia Arreaza se encuentran las de España, que ha considerado esta designación como "un primer paso en la buena dirección" y ha recalcado que la única solución posible a la crisis en Venezuela pasa por el diálogo entre el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, y la oposición.



Por su parte, Estados Unidos ha preferido señalar que es cuestión de los propios venezolanos valorar si la renovación del CNE es la adecuada, pero ha insistido en que Washington seguirá "presionando por los cambios mínimos fundamentales para elecciones libres y justas".



Dentro de la oposición, el que fuera candidato presidencial, Henrique Capriles ha destacado que la incorporación al CNE de Enrique Márquez --postulado por la sociedad civil-- y Roberto Picón --representante del sector universitario-- es "un primer paso indispensable" para "abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática".



No es de esa opinión, el opositor Juan Guaidó, quien ha opinado que las consecuencias de esta renovación del CNE serán las mismas que en las elecciones de 2018 y 2020, "arrastrar a Venezuela a un desastre mayor".



En esa línea se ha mostrado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien descalificó el nuevo CNE tildándolo de "ridículo" e "ilegítimo".