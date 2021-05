Una petición online para cancelar Tokio 2020 suma cientos de miles de apoyos

EFE/EPA/Carl Court / POOL

Tokio, 7 may (EFE).- Una petición en línea que pide la cancelación los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 debido a la pandemia superó hoy las 200.000 firmas.

La campaña, iniciada el pasado 5 de mayo por el conocido abogado y activista japonés Kenji Utsunomiya, va dirigida a los presidentes del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Thomas Bach y Andrew Parsons.

También al primer ministro nipón, Yoshihide Suga, a la ministra encargada de los JJOO, Tamayo Marukawa, a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, y a la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

La iniciativa pide usar los recursos destinados a estos eventos para "proteger vidas" y denuncia que "la pandemia está lejos de haber terminado" y que por ello su organización pondrá vidas humanas en riesgo.

La celebración de los JJOO y Paralímpicos "no será posible sin la ayuda de innumerables trabajadores sanitarios, instituciones médicas y valiosos recursos médicos. Sin embargo, varios profesionales médicos ya han dicho públicamente que no hay espacio para más demandas", explica la petición.

El personal sanitario en Japón se ha rebelado contra el plan para desplegar a 10.000 de ellos para los JJOO en un momento de enorme presión por la cuarta ola en Japón, que actualmente tiene activado el estado de emergencia en las regiones más pobladas y que, debido a la subida de contagios, se va a ampliar hasta final de mayo.

La gota que colmó el vaso fue una petición presentada del comité organizador para que la Asociación de Enfermería de Japón (JNA) aportara a 500 profesionales para trabajar de forma "voluntaria" durante los Juegos.

"Es muy posible que celebrar los JJOO depare un escenario de super contagio que empeore la situación en la que ya estamos", añade la petición.

Ayer mismo, el COI anunció la firma de un acuerdo para que Pfizer y BioNTech donen dosis de su vacuna contra el COVID-19 a los participantes en los Juegos, incluyendo deportistas, técnicos, federativos y representantes de comités nacionales, aunque todavía no se conocen todos los detalles logísticos de esta decisión.

La petición de Change.org concluye pidiendo a los responsables de los organismos implicados que escuchen "las voces de dentro y fuera de Japón" que piden la cancelación de los Juegos y, en ese sentido, recuerda que los sondeos en el país asiático muestran que el 80 % de los consultados no quieren que se celebre Tokio 2020.