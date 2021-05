UE.- Las regiones europeas reivindican su papel para "cerrar la brecha" entre las instituciones de la UE y los ciudadano

30/06/2020 El presidente del Comité de las Regiones de la UE, Apostolos Tzitzikostas, durante la 139ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones celebrada en Bruselas, (Bélgica), a 30 de junio de 2020. EUROPA BÉLGICA POLÍTICA EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS



BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, ha instado este viernes a no perder la "oportunidad" que ofrece la Conferencia sobre el Futuro de la UE para "cerrar la brecha" que existe entre las instituciones comunitarias y los ciudadanos y ha reivindicado el papel que para ello cumplen los líderes locales para conseguirlo.



En un debate dos días antes de que quede inaugurada la Conferencia sobre el Futuro de Europa que será inaugurada este domingo, el griego ha enfatizado que "hay margen" en los Tratados vigentes de la UE para "mejorar la gobernanza" del proyecto europeo y tener una "mejor legislación".



"La Conferencia sobre el Futuro de Europa ofrece a los ciudadanos y sus autoridades locales y regionales una oportunidad que no podemos perder. Los líderes regionales y locales no sólo son clave para cerrar la brecha entre los europeos y sus instituciones comunes, sino también herramientas poderosas para enriquecer la esencia democrática de la Unión", ha subrayado Tzitzikostas.



El Comité Europeo de las Regiones ha adoptado en este contexto una resolución sobre la Conferencia y en el debate también ha participado el expresidente del Consejo europeo, Herman Van Rompuy en calidad de presidente del Grupo de Alto Nivel sobre Democracia creado por el organismo europeo.



Van Rompuy ha defendido en su intervención que la democracia "debe responder a las necesidades de los ciudadanos" porque "la propia existencia de la UE depende de su capacidad para dar resultados". A su juicio, la democracia "está en crisis en todo el mundo", también en Europa y en sus Estados miembros, pero "funciona mejor en los niveles regional y local, donde está más conectada a las necesidades de sus ciudadanos".



"En un momento de revolución digital y cambios en la sociedad, la democracia también tiene que reinventarse, mejorando y modernizándose en todos los niveles", ha remarcado, para después garantizar que el grupo que preside trabajará para conseguir una mayor participación de las autoridades locales y regionales en los esfuerzos para "fortalecer y mejorar la democracia europea desde abajo".



También ha tomado la palabra la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria, Patricia Fernández Viaña, quien ha confiando en que la Conferencia "desemboque en más Europa, en más solidaridad, en más política exterior común, en más cohesión social y territorial, en más unión de la salud".



"Las regiones queremos sumarnos al debate y a la reflexión, movilizar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros territorios para que su voz sea escuchada y para que sus expectativas se concreticen en actuaciones y políticas comunes que lleguen a todos y cada uno de ellos", ha dicho.



En la misma línea, el conseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, Bernat Solé, ha subrayado que es "fundamental" que "las voces de las regiones se escuchen en la Conferencia sobre el Futuro de Europa", que es "una gran oportunidad para recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo".



"La Conferencia debe asegurar que las regiones tengan la oportunidad de contribuir directamente en todos los ámbitos de la misma. Las regiones son necesarias para la recuperación y el futuro de Europa", ha argumentado.



A juicio del director de Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Carlos Aguilar, "el primer planteamiento" de la Conferencia sobre el Futuro de Europa debe ser " resolver la falta de infraestructuras de telecomunicación y priorizar el acceso de calidad a Internet en el mundo rural".



Un ejemplo que ha puesto es que "la plataforma digital planteada para que los ciudadanos puedan dialogar y hacer propuestas" a la Conferencia "es interactiva y multilingüe", pero "sólo será posible acceder a ella en aquellos lugares donde haya acceso a Internet".