Twitter elimina cuentas que buscaban eludir prohibición de Trump

Twitter elimina cuentas que buscaban eludir prohibición de TrumpSan Francisco, 7 Mayo 2021 (AFP) - Twitter confirmó el jueves que eliminó varias cuentas que intentaban eludir la prohibición en esa plataforma del expresidente estadounidense Donald Trump promocionando las publicaciones en su blog.El exmandatario lanzó una página en su sitio web a principios de esta semana que promete comentarios "directamente del escritorio de Donald J. Trump". La iniciativa se hizo pública justo antes de que la junta supervisora independiente de Facebook confirmara el miércoles la prohibición a Trump en esa plataforma. Las cuentas de Twitter con nombres que juegan con temas relacionados a Trump y buscan amplificar las publicaciones del sitio web del expresidente fueron eliminadas, según la compañía. "Como se establece en nuestra política de evasión de prohibiciones, tomaremos medidas de cumplimiento en las cuentas cuya aparente intención es reemplazar o promover contenido afiliado a una cuenta suspendida", dijo a la AFP un portavoz de Twitter. La red social suspendió permanentemente la cuenta de Trump después de los mortíferos disturbios en el Capitolio del 6 de enero, según argumentó, ante el riesgo de que incitara aún más la violencia, luego de meses de tuits que negaban la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.Las afirmaciones falsas y engañosas sobre la política estadounidense han disminuido, una tendencia por la que Twitter y Facebook buscan atribuirse el mérito. Con Trump silenciado, Biden menos involucrado en las redes sociales y sin un ciclo electoral en marcha, los estadounidenses ahora viven en un ecosistema de medios diferente. "Lo más importante fue eliminar a Donald Trump de las plataformas", dijo Russell Muirhead, profesor de la Universidad de Dartmouth y coautor de "A Lot of People Are Saying" (Mucha gente está diciendo), un libro cuyo título juega con uno de los dichos más populares de Trump, utilizado al promover teorías no probadas. "Ha eliminado una tormenta diaria de información errónea del ecosistema", dijo Muirhead a la AFP. "No ser bombardeado está ayudando a que el sistema inmunológico de la gente desinformada se reinicie y se recupere". gc/bfm/mls -------------------------------------------------------------