Túnez impone un nuevo confinamiento general ante la fiesta del fin de Ramadán

Túnez, 7 may (EFE).- El primer ministro tunecino, Hichem Mechichi, anunció hoy la imposición de un confinamiento general en todo el país entre el 9 y el 16 de mayo, coincidiendo con la fiesta del Aid que pone fin al mes sagrado del ayuno o Ramadán, y que incluye la prohibición de desplazarse entre provincias y todo tipo de reunión familiar.

En unas declaraciones a la prensa, el jefe del Ejecutivo explicó que ha decidido aceptar y ampliar todas las medidas propuestas por la Comisión Científica, que en principio limitaba el confinamiento general a los dos días de la fiesta, que arranca el jueves 13.

La comisión sí había sugerido, sin embargo, impedir los desplazamientos y viajes entre provincias entre este sábado y el próximo 16 de mayo.

El jueves, el ministro tunecino de Sanidad, Fauzi Mehdi, ya había advertido que la situación epidemiológica es muy grave en el país, con más de 316.000 positivos confirmados, una media diaria de más de un millar de nuevos contagios y 11.122 decesos, cifra que le coloca con una de las tasas de mortalidad más elevadas del mundo, y que por ello el Gobierno iba a optar por el cierre, pese a su impopularidad.

Además, más del 95 % de las camas están ocupadas en los hospitales, algunos de los cuales están saturados, con pacientes en los pasillos.

Una situación que no han paliado ni el toque de queda impuesto, en vigor desde las 22.00 a las 5.00 hora local, ni el cierre de cafeterías, ni las multas por no hacer uso de las mascarillas.

Tampoco la campaña de vacunación que arrancó el pasado mes de marzo; desde entonces han sido vacunadas con alguna de las dosis cerca de 350.000 personas.

Diversos políticos de alto rango han responsabilizado de la situación a la población, a la que recriminan su laxitud a la hora de respetar las normas impuestas.