Trump agradece el cierre de caso por pago a actriz porno en campaña electoral

En la imagen, Donald J. Trump, expresidente de EE.UU. EFE/EPA/Chris Kleponis/POOL/Archivo

Miami, 7 may (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump agradeció este viernes el cierre de un caso en su contra por el pago oculto de 130.000 dólares a una actriz de películas pornográficas durante la campaña electoral de 2016, de la que salió victorioso frente a la demócrata Hillary Clinton.

El republicano se mostró hoy satisfecho de la decisión de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), que dio por finalizada la investigación para determinar si el republicano había violado la ley electoral por no detallar el pago en los archivos de su campaña presidencial.

"Agradezco a la Comisión su decisión de poner fin a este capítulo de falsas noticias", expresó el exmandatario.

El pago fue para la estrella de cine para adultos Stephanie Clifford, mejor conocida como Stormy Daniels, que afirmó entonces que había tenido una relación sexual con Trump.

Con la decisión de la FEC, el expresidente (2017-2021) no enfrentará ninguna sanción.

Por el contrario, Michael Cohen, el abogado de Trump por la época en que se hicieron los pagos, se declaró culpable en 2018 de violar las leyes de financiación de campañas y fue sentenciado a prisión.

Entre los cargos contra Cohen había uno por el pago de los 130.000 dólares que hizo en octubre de 2016 para asegurar un acuerdo con Stormy Daniels de no divulgación.

Cohen, quien luego fue reembolsado por Trump, dijo en su declaración de culpabilidad que el pago se hizo para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016.

La denuncia contra Trump y su campaña fue presentada ante la FEC por organizaciones civiles y demócratas que argumentaron que el pago además de oculto representaba una contribución ilegal, muy por encima del límite de 2.700 dólares vigentes en ese momento para las personas.

La FEC, compuesta actualmente por tres republicanos y tres demócratas, es una agencia independiente que hace cumplir las leyes federales de financiamiento de campañas. EFE

