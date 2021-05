Tenis.-Movistar volverá a becar a jóvenes jugadores en la Rafa Nadal Academy by Movistar

09/11/2019 Federer y Sharapova acompañan virtualmente a Rafa Nadal en la graduación del Rafa Nadal International School ISLAS BALEARES ESPAÑA EUROPA DEPORTES PALMA DE MALLORCA RAFA NADAL ACADEMY BY MOVISTAR



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



'Telefónica' anunció este viernes que Movistar volverá a conceder becas a estudiantes que quieran formarse en la Rafa Nadal Academy by Movistar durante el curso 2021-2022, que serán de un 25 por ciento del total del importe del programa anual y/o semestral y tendrán en cuenta los méritos tanto tenísticos como académicos.



"Creemos que la mejor forma de desarrollar el talento es conectarlo con los mejores. Y en el mundo del tenis, no hay ejemplo más inspirador que el de Rafa Nadal. Por eso, hemos querido ayudar a que algunos jóvenes talentos españoles puedan compartir valores, estudios y entrenamientos en la Rafa Nadal Academy by Movistar", aseguró Rafael Fernández de Alarcón, director de Marca, Patrocinios y Medios de Telefónica.



Según indicaron desde la compañía telefónica, tendrán derecho a beca en el programa anual o semestral (tenis, colegio y 'boarding') aquellos jugadores que dispongan de pasaporte español o que cuenten con domicilio en España, y los que deseen optar a estas ayudas deberán ponerse en contacto con la Academia a través 'sales@rafanadalacademy.com' o del teléfono 971845022.



El Programa Anual se imparte de septiembre a junio y el Semestral de septiembre a enero y de febrero a junio e incluye 17 horas de entrenamiento de tenis semanales, 6,15 de entrenamiento físico semanales, estudios académicos en la Rafa Nadal International School (septiembre a junio), alojamiento en residencia tutelada dentro de la Academia (incluye todas las comidas, meriendas y actividades lúdicas), revisión médica, atención médica y fisioterapia, coaching en competición y coordinación de torneos, informe trimestral sobre el desarrollo del jugador y pack de bienvenida.



La compañía subrayó que estos programas "están basados en la enriquecedora experiencia adquirida por Rafa Nadal y su equipo técnico después de exitosos años en el circuito profesional" y los jugadores son formados tenísticamente por "el prestigioso equipo de entrenadores, dirigidos por Toni Nadal".



El objetivo del programa es maximizar el potencial de cada jugador en un centro de alto rendimiento en el que los jóvenes podrán compatibilizar su actividad tenística con la excelencia en los estudios en el Rafa Nadal International School, un colegio de educación bilingüe con profesores internacionales situado en las propias instalaciones de la Academia, que estarán renovadas y ampliadas para el curso académico 2021-2022.



Tras su paso por la Rafa Nadal Academy by Movistar, los jugadores tendrán la opción de continuar su formación académica optando a conseguir becas en las mejores universidades estadounidenses y europeas.