Se resquebraja un pacto electoral del partido de Macron con la derecha

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/Archivo

París, 6 may (EFE).- El pacto electoral que se había anunciado el domingo entre el partido de Emmanuel Macron y el derechista de Los Republicanos (LR) para las elecciones regionales de junio en Provenza Alpes Costa Azul (PACA) se resquebraja con el anuncio de que habrá dos candidaturas que competirán entre sí en la primera vuelta.

La secretaria de Estado de Personas Minusválidas, Sophie Cluzel, que inicialmente era la candidata de la formación del presidente francés LREM para la presidencia de PACA, pero debía retirar su lista tras ese acuerdo, indicó este viernes que al final concurrirá a los comicios.

"Soy candidata de la mayoría presidencial" que "estará representada en la primera vuelta", afirmó este viernes en declaraciones a la emisora France Info.

El pasado domingo, el primer ministro, Jean Castex, había presentado una alianza por la que miembros de la lista inicial de La República en Marcha (LREM) liderada por Cluzel se iban a integrar en la de Los Republicanos, que encabeza el actual presidente de la región, Renaud Muselier.

Sin embargo, las presiones de la dirección de Los Republicanos (LR) llevaron a que Muselier asegurara que en su lista no habría ni miembros del Gobierno de Macron ni parlamentarios de LREM, lo que excluía a la secretaria de Estado.

A partir de ahí, Cluzel dijo este viernes haber constatado que "no se dan las condiciones para que se respete" esa alianza y por eso retoma sus planes iniciales

La dirección de LR, que consideraba que el pacto de Muselier con LREM podía amenazar su propia identidad y lo veían como un intento de Macron para anularlos de cara a las presidenciales del año próximo, advirtieron al presidente de PACA de que si seguía adelante no podría presentarse a las elecciones de junio con las siglas del partido conservador.

Finalmente, Muselier dio marcha atrás en su alianza con la formación del jefe del Estado y se garantizó el respaldo de LR, pero con disensiones internas que han conducido a que dos de sus barones en PACA hayan anunciado que abandonan el partido.

Los alcaldes de Niza, Christian Estrosi, y de Tolón, Hubert Falco, decidieron sucesivamente el miércoles y el jueves salir de LR por sus desacuerdos sobre la organización de las candidaturas.

Los dos se consideran urdidores del controvertido acuerdo con LREM, que ha hecho aguas en menos de una semana.