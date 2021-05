Sampaoli confirma la posible salida de Thauvin hacia Tigres

El entrenador del Marsella Jorge Sampaoli confirmó este viernes que el internacional francés Florian Thauvin puede salir del club para fichar por Tigres de Monterrey, donde juega su compatriota y antiguo compañero Andre-Pierre Gignac.

Varios medios del país azteca anunciaron el jueves que el atacante del Marsella, que quedará libre al final de temporada, está cerca de unirse a Tigres.

"He hablado con Florian y me ha dicho que había una posibilidad que evaluaba. Pero será él quien hable de su futuro", declaró Sampaoli, preguntado en rueda de prensa.

"Saben lo importante que es, es uno de los pilares del grupo y él lo sabe también. Pero a veces hay cosas que los entrenadores no controlan. Cuestiones económicas, el tiempo que ha pasado aquí... Quizás quiera conocer otra cosa", añadió.

Thauvin llegó al Olympique de Marsella en 2013 y únicamente abandonó el club desde entonces para una corta etapa de seis meses en el Newcastle inglés en la campaña 2015-2016.

La cuestión de una eventual renovación del contrato con el Marsella genera especulaciones desde hace meses y Pablo Longoria, nuevo presidente del club, dijo la pasada semana ser "más bien optimista" sobre este asunto.

"Si se va, me quedaré con el gran profesional con el que me ha gustado mucho trabajar y lo lamentaré. Pero no intentaré convencerle. Es una decisión personal y no se debe convencer o obligar a nadie, aunque estaría contento si se queda", finalizó Sampaoli sobre el campeón del mundo con Francia en 2018.

Gignac, que llegó a Tigres en 2015, es la gran estrella del club y gran ídolo de la afición.

stt/pm