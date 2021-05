Sáhara.- El Frente Polisario asegura que la salud de Ghali evoluciona de forma "positiva"

07/05/2021 Una mujer con un megáfono, acompañada de varias personas con carteles, protestan contra el líder del Frente Polisario en la puerta de la Audiencia Nacional, a 7 de mayo de 2021, en Madrid, (España). Esta es una de las protestas organizadas contra Brahim Ghali, imputado en 2016 por el juez de la Audiencia Nacional por acusarle de la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia). POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en España, evoluciona de forma "positiva", según han informado fuentes del grupo, que por ahora ha evitado valorar el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional y que incluye ya una citación para el próximo 1 de junio.



Las fuentes consultadas por Europa Press han asegurado que la recuperación de Ghali avanza "según lo previsto". El líder del Polisario fue trasladado en abril de urgencia a España desde Argelia después de que su estado empeorase tras contagiarse de coronavirus.



En el Ministerio de Asuntos Exteriores aseguran no tener más detalles de la situación del líder del Polisario, si bien apuntan a que los motivos de carácter humanitario por los que se permitió su traslado a España no han cambiado por el momento.



Por lo que se refiere a sus causas abiertas ante la justicia española, fuentes diplomáticas insisten en que el Gobierno es muy escrupuloso en su respeto a la independencia judicial. En todo caso, inciden en que si Ghali fuera citado debería de atender a dicha citación, en línea con lo expresado hace unos días por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya.



La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) ha solicitado la detención de Ghali en virtud de una causa pendiente por delitos cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).



Como primer paso, pidió al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que comprobara la identidad de este hombre, para que ordenara su detención, notificación de la querella y declaración como investigado. El juez ya tiene sobre la mesa el informe de la Policía en el que se certifica que la persona que está hospitalizada desde abril en Logroño por COVID-19 es Brahim Ghali y que tiene previsto tomarle declaración el próximo 1 de junio siempre y cuando no empeore su estado de salud.



Ghali también está señalado en otra querella presentada por Fabel Breica, que denuncia que en abril de 2019, a su llegada a los campamentos de Tinduf, fue sometido a amenazas por parte de agentes del Frente Polisario para que abandonara el lugar y fue acusado de traidor.



Varios dirigentes señalados habían sido citados a declarar este viernes en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de detención ilegal, torturas y lesa humanidad, pero finalmente la declaración ha sido suspendida al no haber podido ser localizados por la Policía y citados en forma, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.