Relación diplomática entre Bolivia y Chile sigue fuera del orden del día

En la imagen el canciller chileno. Andrés Allamand. EFE/Mariscal/Archivo

Santiago de Chile, 7 may (EFE).- El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, rotas en 1978, no entran en la hoja de ruta que este viernes anunciaron ambos países para normalizar su trato bilateral y se verá "más adelante", dijo el canciller chileno, Andrés Allamand.

"El tema de las relaciones diplomáticas es una materia que puede abordarse más adelante y responderá a una decisión conjunta de ambos países, no está en el orden del día", comunicó a la prensa el ministro tras informar de los acuerdos alcanzados con el país vecino para abordar diversas materias.

"Lo que está en el orden del día es avanzar en la normalización y poner a trabajar estos distintos mecanismos que hemos establecido. El resto podrá verse más adelante", continuó.

Chile y Bolivia convinieron avanzar en una hoja de ruta conjunta para 2021 con miras a normalizar la relación bilateral de ambos países, muy deteriorada por el reclamo boliviano de acceso al mar, y retomarán el mecanismo de consultas políticas que no celebraban desde 2010.

Ambas naciones establecerán instancias de trabajo para abordar temas de interés común como fronteras e integración, complementación económica, libre tránsito, medioambiente, turismo, cooperación, cooperación policial o contrabando, entre otros muchos, pero dejando expresa constancia de que queda al margen de las tratativas la demanda boliviana de acceso al mar.

"Bolivia reiteró el planteamiento y nosotros también en el sentido de que se trata de una materia cerrada en virtud de los tratados de 1904 y del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", dijo Allamand, quien expresó que tampoco se abordará la reclamación boliviana que siguen en trámite ante la CIJ por el estatus y uso de aguas del río Silala.

"Hay un compromiso recíproco de ambos países para dejar atrás una etapa particularmente conflictiva cuyo punto mas álgido fue la demanda rechazada por la CIJ e iniciar una relación bilateral pensando en el futuro. Ese es el objetivo que tiene esta normalización de las relaciones bilaterales ente ambos países", continuó el canciller.

En este sentido, el ministro chileno relató que "hay un temario muy completo" a abordar así como "todo un cronograma para realizar reuniones específicas" para avanzar en cada uno de los temas.

"Hay muchas cosas que Bolivia y Chile pueden hacer en conjunto pero para ello es fundamental generar un paraguas de normalización de esas actividades. En el interés de Chile está tener una relación fluida, normal y recíprocamente positiva entre amos países", dijo Allamand.

La relación bilateral entre Bolivia y Chile está suspendida a nivel de embajadores desde 1962, con un breve paréntesis entre 1975 y 1978, a causa de la histórica controversia por el reclamo marítimo boliviano.

Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Chile el 17 de marzo de 1978, en la víspera de la conmemoración de la Guerra del Pacífico de 1879 en la que perdió frente al país vecino unos 400 kilómetros de costa y cerca de 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.

Desde 1975, las dos naciones mantenían conversaciones por el acceso al mar de Bolivia, que encallaron y desembocaron en la decisión boliviana de romper relaciones.

En 2013, el Gobierno boliviano del Movimiento al Socialismo (MAS), al mando de Evo Morales, llevó la reclamación marítima ante la CIJ de La Haya en busca de un fallo que obligase a Chile a negociar de buena fe el acceso soberano al océano Pacífico perdido en 1879.

En octubre de 2018, el tribunal de Naciones Unidas determinó que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia, por lo que Chile considera este asunto resuelto y reitera la plena vigencia del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre ambos países.