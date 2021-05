Portaltic.-Google no prepara otra opción de almacenamiento de Fotos para Pixel, solo explora nuevos nombres

01/07/2020 Google Fotos POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 7 (Portaltic/EP)



Google está probando nuevos nombres para las opciones de almacenamiento en la nube ya existentes para Google Fotos, que no modifican los planes que la compañía tiene para el límite de capacidad que ofrecerá de forma gratuita a partir de junio.



Líneas de código añadidas a la última versión de la aplicación Google Fotos mostraron un tipo de almacenamiento gratuito e ilimitado que reduciría la calidad de la imagen, exclusivo de los teléfonos Pixel y que llevaría por nombre 'Ahorrar almacenamiento', como mostraron en 9to5Google.



Google, sin embargo, ha negado que se trate de un nuevo tipo de almacenamiento, y ha asegurado en un comunicado al portal citado que están "explorando nuevos nombres" para los planes en la nube ya existentes.



La compañía no tiene pensado incorporar nuevas opciones de almacenamiento, e incluso ha apuntado que sigue adelante con su plan de eliminar el almacenamiento ilimitado y gratuito en alta calidad a partir de junio, una decisión que afectará también a los futuros Pixel.



A partir del 1 de junio de 2021, los usuarios solo tendrán un máximo de 15GB de almacenamiento gratuito -el que ofrece la cuenta de Google y que se reparte entre los servicios de la compañía-, y quienes superen dicho límite, deberán amplían la capacidad de una cuenta en Google One, de pago.