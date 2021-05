Phil Mickelson sorprende al liderar el Wells Fargo con dos golpes de ventaja

El golfista estadounidense Phil Mickelson fue registrado este jueves, durante la primera ronda del torneo Wells Fargo Championship, en el campo del Quail Hollow Club, en Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.). EFE/Tannen Maury

Charlotte (EEUU), 6 may (EFE).- El veterano estadounidense Phil Mickelson registró 64 golpes (-7) para convertirse en el líder sorpresa del torneo Wells Fargo Championship, del PGA Tour, al completarse la primera ronda y ser la gran sorpresa de la jornada al concluirla con dos impactos de ventaja.

Esta vez, como le sucedió en los torneos anteriores no perdió la concentración y Mickelson firmó el mejor recorrido en lo que va de la nueva temporada.

Su control con los putt dentro del green fue completo en el Quail Hollow, de Charlotte, donde a sus 50 años, recordó que todavía tiene algo que ofrecer en el circuito.

Mickelson ha ganado dos veces en el circuito para mayores de 50 años, pero no ha logrado un resultado mejor en el PGA Tour que el 21 en el Masters el mes pasado desde que empató en el segundo lugar en agosto pasado en el WGC-FedEx Invitational.

Durante ese tiempo, se perdió siete cortes en 16 torneos y cayó al puesto 115 en el mundo.

Después de hacer un bogey en su segundo hoyo del día, el par 4 11, Mickelson estuvo casi impecable. Se dio a sí mismo varias oportunidades cercanas en los hoyos 14, 15, 16 y 18, lo que hizo que todos giraran en el 32.

Luego agregó birdies en el primer, séptimo y octavo hoyos, y subió y bajó para un par en el noveno al dispara 64 para una ventaja de dos golpes sobre su compatriota Keegan Bradley y el surcoreano Kyoung-Hoon Lee, ambos con 66 golpes (-5).

Bradley terminó segundo la semana pasada en el Campeonato de Valspar. El registro de 64 es uno de sus mejores en Quail Hollow, reformado en el 2014.

Los estadounidenses Gary Woodland, Keith Mitchell, Kyle Stanley, Peter Malnati, y Luke List junto con el inglés Tommy Fleetwood acabaron con tarjetas firmadas de 67 (-4) para compartir el cuarto lugar a tres golpes de distancia.

En cuanto a la participación latinoamericana el mexicano Abraham Ancer y el puertorriqueño Rafael Campos con sendos registros de 69 (-2) fueron los mejores al ocupar el decimoctavo puesto, compartido con otros 15 golfistas.

El veterano venezolano Jhonattan Vegas y el mexicano Carlos Ortiz entregaron sendas tarjetas firmadas de 70 (-1) para quedar en el trigésimo quinto puesto.

El chileno Joaquín Niemann (71, par) quedó en el puesto 53, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz acabó con registro de 73 (+2, 100) y el argentino Emiliano Grillo estuvo peor tarjeta firmada de 74 (+3).

El mismo registro que tuvo el español Rafael Cabrera y el número dos del mundo, su compatriota Jon Rahm tuvo un recorrido para el olvido con un registro de 76 golpes (+5) y acabó en el puesto 138.