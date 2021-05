Paula Echevarría disfruta del buen tiempo con los dos hombres de su vida

10/04/2021 MIGUEL TORRES Y PAULA ECHEVARRÍA. MADRID, 7 (CHANCE) Disfrutando de las buenas temperaturas que hay en Madrid y del propio viernes, Paula Echevarría ha decidido salir a dar una vuelta con el amor de su vida, Miguel Torres, y el hijo que tienen en común. Hace unas semanas la influencer daba la bienvenida a Miguel junior y este fin de semana lo ha comenzado enseñándole Madrid. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 7 (CHANCE)



Disfrutando de las buenas temperaturas que hay en Madrid y del propio viernes, Paula Echevarría ha decidido salir a dar una vuelta con el amor de su vida, Miguel Torres, y el hijo que tienen en común. Hace unas semanas la influencer daba la bienvenida a Miguel junior y este fin de semana lo ha comenzado enseñándole Madrid.



La influencer ha colgado una fotografía en su perfil de Instagram en la que podemos ver como disfruta de las temperaturas y del centro de Madrid con Miguel Torres en una de las terrazas de un restaurante. Los dos tortolitos han posado con su mejor sonrisa y la actriz ha asegurado que: "Hoy Madrid sabe a VERANO".



Y lo cierto es que no se equivoca porque el buen tiempo parece que ha llegado a la capital y son muchos los rostros conocidos que han decidido tener un plan muy similar como el de Paula Echevarría. Eso sí, la actriz no quita un ojo de encima de su hijo Miguel que lo tiene aparcado a la derecha en su carrito.



No hay más que ver los rostros de esta parejaza que sin duda están viviendo uno de sus mejores momentos personales al haber dado la bienvenida hace pocas semanas a su primer hijo en común y de disfrutar los primeros días de vida de Miguel junior.