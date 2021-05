París no transigirá con Londres por la pesca pero rebaja la tensión

EFE/EPA/DENIS BALIBOUSE/Archivo

París, 6 may (EFE).- El Gobierno francés subrayó este viernes que no transigirá en su rechazo a las restricciones que el Reino Unido ha impuesto a sus pescadores para faenar en las aguas de la isla de Jersey, pero también matizó que pretende rebajar la tensión vivida el jueves.

"No transigiremos; el derecho es muy claro", afirmó el secretario de Estado del Comercio Exterior, Franck Riester, en una entrevista a la emisora Sud Radio.

Insistió en que "los británicos no respetan el acuerdo" sobre el brexit en lo que respecta a los derechos de pesca en esa isla bajo soberanía del Reino Unido que se encuentra a unas 11 millas náuticas (unos veinte kilómetros terrestres) de las costas francesas de Normandía.

A su parecer, las 41 licencias concedidas a barcos franceses son insuficientes y, sobre todo, llevan asociadas unas reglas "que no se han explicado y no se han consultado con las autoridades europeas" de forma que "están en contradicción con el acuerdo" del brexit.

Esas licencias conllevan una serie de limitaciones sobre el tiempo que los franceses pueden faenar en las aguas de Jersey, las especies que pueden capturar y las artes de pesca que pueden utilizar.

Varias decenas de pesqueros galos organizaron una protesta el jueves contra esas reglas frente al puerto de la capital de Jersey, protegidos por dos patrulleras francesas, mientras que el Reino Unido había enviado también a la zona dos barcos militares, que retiró una vez que finalizó esa acción.

Riester señaló este viernes que su posición es de "mucha firmeza" en este contencioso, pero también con "una voluntad de desescalada" porque no se quieren tomar "riesgos inútiles".

"Los pescadores pueden contar con las autoridades francesas y europeas para que se respete el derecho", concluyó el secretario de Estado.