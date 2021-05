O.Próximo.- Nuevos enfrentamientos en Jerusalén se saldan con la detención de 15 personas

La ONU se muestra "profundamente preocupada por el aumento de las tensiones y la violencia" en Cisjordania y Jerusalén



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Jerusalén ha sido escenario, otra noche más, de enfrentamientos entre palestinos e israelíes en el vecindario de Sheij Jarrah, en los que ha tenido que intervenir la Policía, que ha detenido a 15 palestinos.



Los incidentes de este jueves han registrado lanzamientos de piedras y sillas entre unos y otros en Jerusalén Este, acciones que se han podido constatar en las decenas de vídeos compartidos en redes sociales.



También se han registrado incidentes como el de un judío israelí que ha disparado al aire después de que se incendiara un vehículo, recoge 'The Times of Israel'.



La escalada de violencia desde hace una semana en Jerusalén dejó el miércoles 22 palestinos heridos, según la Media Luna Roja, y otros once detenidos.



En el vecindario de Sheij Jarrah han estallado las tensiones ante la posibilidad de que decenas de palestinas sean desalojados de sus casas, según una orden de un tribunal.



En este sentido, el coordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Tor Wennesland, se ha mostrado "profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y la violencia en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, desde el comienzo del mes sagrado del Ramadán".



Así lo ha afirmado el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, que ha precisado que Wennesland insiste en "que las fuerzas de seguridad israelíes deben ejercer la máxima contención y utilizar la fuerza letal sólo cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida", mientras que "los autores de la violencia de todas las partes deben rendir cuentas y ser llevados rápidamente ante la justicia".



En referencia específica a los acontecimientos relacionados con el desalojo de familias de refugiados palestinos en Sheij Jarrah y "otros barrios de la Jerusalén Este ocupada son también muy preocupantes", ha considerado.



Ante esta situación, ha instado a Israel a "cesar las demoliciones y los desalojos, de acuerdo con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".