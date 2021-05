O.Próximo.- Las fuerzas de Israel matan a dos palestinos tras un ataque contra la Policía en Cisjordania

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las fuerzas de seguridad de Israel han matado este viernes a dos palestinos que abrieron fuego contra una base de la Policía Fronteriza en el norte de Cisjordania, según han confirmado las autoridades israelíes.



Un portavoz de la Policía Fronteriza ha indicado que el ataque ha sido ejecutado por tres personas, la tercera de las cuales se encuentra herida, y ha recalcado que no hay víctimas entre las fuerzas de seguridad de Israel, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.



El suceso ha tenido lugar cerca de un asentamiento ubicado cerca de la ciudad cisjordana de Yenín, sin que hasta el momento ningún grupo haya reclamado la autoría del ataque.



El ataque ha sido perpetrado en medio del aumento de las tensiones en Jerusalén Este, que llevaron al brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas de Ezeldín al Qassam, a advertir a Israel de que "pagará un alto precio" si continúan los ataques contra residentes en la ciudad.



El barrio de Sheij Jarrá y otras zonas de Jerusalén Este ha sido escenario de un repunte de las tensiones durante los últimos días después de que un tribunal israelí ha determinado que cerca de 50 residentes palestinos han de abandonar sus viviendas en el barrio argumentando que las mismas pertenecieron a judíos antes de 1948.



Durante la noche del jueves fueron detenidos 15 palestinos tras unos nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes en Sheij Jarrá. Según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel', un israelí llegó a realizar disparos al aire después de que un vehículo fuera incendiado.