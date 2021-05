O'Higgins y Audax buscan mantenerse en la cima del torneo chileno de fútbol

La séptima fecha del Campeonato Nacional de fútbol en Chile la cerraran el líder, Audax Italiano, y Cobresal, en partido programado para la tarde del domingo. En la imagen el registro de una de las celebraciones del Audax. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 7 may (EFE).- O'Higgins recibirá la noche de este viernes a la Unión Española para dar inicio a la séptima fecha del Campeonato Nacional del fútbol chileno e intentar quedarse, al menos por ahora, con el liderato de la tabla general, que comparte con Audax Italiano.

El "capo de provincia" chocará con los hispanos ubicado en la cima de la tabla con 12 unidades, viéndose obligado a ganar si quiere mantener el sitial al menos hasta la octava fecha.

La Unión Española, por su parte, llegará al compromiso con nuevo líder en la banca, tras la salida del técnico Jorge Pellicer.

No ha sido el mejor de los comienzos para los rojos, que van decimocuartos con tan solo cinco unidades en seis fechas disputadas.

Para salir del hoyo, el cuadro de Independencia llegará con César Bravo al mando de su escuadra, apuntado a recuperar el buen juego mostrado en el torneo pasado y sumar su segunda victoria del torneo.

El actual campeón del fútbol chileno, por su parte, recibirá este sábado al Unión La Calera luego de conseguir su primera victoria por Copa Libertadores por 3-1 frente a Nacional, de Uruguay.

Universidad Católica espera vencer a los caleranos para volver a disputar la zona alta de la general, posicionados actualmente en el séptimo lugar con nueve puntos.

Sumar ante Nacional le subió la moral a los dirigidos por Gustavo Poyet, que venían mostrando un fútbol poco efectivo y desordenado, acumulando tres derrotas consecutivas entre la Libertadores y el torneo local.

Por su parte, Unión La Calera sigue desplegando un juego seguro capaz de pelearle a cualquier, pero su caída ante Vélez Sarsfield por la Libertadores lo dejó herido y con ansias de volver a las victorias tras ganarle a Deportes Antofagasta en la fecha pasada.

La Calera se ubica en tercer lugar con 11 puntos y solo tiene una derrota en seis fechas.

Uno que llega encumbrado al encuentro con Palestino es Colo-Colo, que ya suma dos triunfos consecutivos y cohesiona su juego partido a partido.

Sin embargo, en frente tendrán a un siempre complicado cuadro árabe, el segundo equipo, detrás de Universidad Católica, que más veces ha levantado los brazos en el Estadio Monumental por la categoría de honor.

Los albos marchan en la quinta posición con 10 unidades, mientras que Palestino sigue hundido en la decimosexta con tan solo cuatro puntos, aunque con dos fechas menos que el resto.

La Universidad de Chile, en tanto, viajará al norte del país para enfrentar a Deportes Antofagasta, que siempre le ha traído problemas a los azules defendiendo su casa.

La "U" venció por la cuenta mínima al Santiago Wanderers -último de la tabla- en la fecha pasada, un respiro para los dirigidos por Rafael Dudamel que no han convencido a la hinchada universitaria.

Los azules ocupan la octava posición con ocho puntos, mientras que los "pumas" de Antofagasta marchan novenos con siete unidades.

Cerrarán la fecha el líder Audax Italiano y Cobresal, en partido programado para la tarde del domingo.

El conjunto itálico, en la cima de la tabla general con 12 puntos, tiene la intención de mejorar su juego en casa luego de empatar 1-1 ante la Unión Española en el duelo de colonias.

Cobresal, que se impuso por 2-0 ante Curicó Unido en la jornada anterior, llegará al compromiso en la undécima posición, con siete puntos y aspirando a mejorar su rendimiento que lo tiene como uno de los equipos que más goles ha recibido en lo que va de campeonato.