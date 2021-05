Neymar firmará este sábado su renovación hasta 2026, según L'Equipe

EFE/EPA/PETER POWELL

París, 7 may (EFE).- El atacante brasileño Neymar firmará mañana sábado su renovación con el Paris Saint-Germain hasta 2026, informa este viernes el diario L'Equipe en su edición digital.

Neymar, a quien le quedaba un año de contrato con el PSG, había sido objeto de informaciones sobre un posible retorno al FC Barcelona, una hipótesis que parece quedar descartada si finalmente se confirma esta renovación.

"Es obvio que me siento a gusto y me siento en casa aquí en el PSG. Estoy más feliz que antes", había declarado la estrella brasileña el mes pasado a una cadena de televisión de su país.

Neymar, que cumplió 29 años en febrero pasado, se mostró ayer "orgulloso con la entrega de todo el equipo" en la derrota ante el Manchester City del pasado miércoles que les impidió llegar por segundo año a la final de la Liga de Campeones.