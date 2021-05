México envía una nota de queja a EE.UU. por financiar a ONG "opositoras"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Ciudad de México, 7 may (EFE).- El Gobierno mexicano envió una queja a Estados Unidos por financiar a las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Artículo 19 que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera "opositoras y golpistas".

El mandatario confirmó este viernes en su rueda de prensa matutina que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió la nota diplomática el jueves a la Embajada de Estados Unidos, apenas unas horas antes de su reunión virtual de este viernes con la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris.

"Es un acto de intervencionismo que viola nuestra soberanía, entonces por eso estamos pidiendo que nos aclaren por qué un Gobierno extranjero no puede entregar dinero a grupos políticos de otro país, la Constitución nuestra lo prohíbe", declaró.

La queja ocurre tras divulgarse el jueves, en su conferencia diaria, un reportaje de la revista Contralínea que documentó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés) donó 25,7 millones de pesos (1,28 millones de dólares) a MCCI de 2018 a 2020.

El fundador de MCCI, que investiga casos de corrupción, es el empresario Claudio X. González, quien promovió la creación del movimiento Sí por México, que agrupa a organizaciones y partidos que se oponen a López Obrador.

El presidente exhibió este viernes presuntas facturas que demuestran que MCCI recibió 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares) de USAID de 2018 a la fecha, además de 29,3 millones de pesos (unos 1,46 millones de dólares) para Artículo 19, "una asociación que lo ataca".

"No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo", sostuvo.

López Obrador calificó de "práctica equivocada" el financiamiento de grupos "opositores" por parte de Estados Unidos, pero descartó que ese país promoviese un golpe de Estado a pesar de insistir que las asociaciones son "golpistas".

El mandatario aclaró que la nota diplomática es para pedir información sobre los recursos.

"Imagínense, dinero de la Embajada de Estados Unidos para pagar la propaganda en contra nuestra, ahí tendrían que aclarar a quién le han entregado ese dinero con transparencia, decir a dónde han destinado ese dinero", manifestó.

Pese al escándalo, López Obrador reafirmó que "hay muy buena relación" con el Gobierno de Estados Unidos, tanto con el actual presidente Joe Biden, como con el expresidente Donald Trump (2017-2021).

El mandatario descartó abordar la queja con la vicepresidenta Harris, con quien se reunirá de forma virtual esta mañana para abordar la migración regional antes de su visita presencial a México el 8 de junio.

"No (tensa el encuentro) porque es otro tema, es otra agenda completamente distinta, esto es porque salió ayer aquí y nos llamó la atención, ya van dos veces que esta revista plantea cosas que yo no conocía, es una muy buena revista", indicó.