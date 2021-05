Merkel aborda con el jefe de BioNTech la liberación de patentes, según un medio

EFE/EPA/FILIP SINGER / POOL

Berlín, 7 may (EFE).- La canciller alemana, Angela Merkel, ha abordado personalmente con el fundador y jefe de la farmacéutica BioNTech, Ugir Sahin, la liberación de patentes de la vacuna contra la covid, algo que Berlín ve con escepticismo por considerarlo contrario a la protección de la propiedad intelectual.

Según el semanario "Der Spiegel", la líder alemana y Sahin hablaron telefónicamente de esa cuestión este jueves. De acuerdo con ese medio, ambos coinciden en que deben buscarse otras fórmulas para suministrar la vacuna a países pobres y garantizar su acceso también para posibles pandemias futuras.

El Gobierno alemán transmitió ya ayer su escepticismo ante la posibilidad de liberar las patentes como vía para acelerar la lucha contra la covid-19 en todo el mundo. ´

La reacción de Berlín sigue al inesperado apoyo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a una retirada de las patentes, tal como vienen reclamando varios países afectados.

La iniciativa de Washington respalda la propuesta surgida de la India y Sudáfrica y fue recibida con satisfacción por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero con cautela desde la Comisión Europea (CE).

La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, afirmó al respecto que Europa está "abierta" a cualquier solución "eficaz y pragmática" para la crisis generada por la pandemia, pero pidió que todos los países productores de las vacunas autoricen su exportación -como no está haciendo Estados Unidos-.

Una portavoz del Gobierno alemán expresó asimismo ayer el escepticismo de Berlín a la liberación de las patentes con el argumento de que "la protección de la propiedad intelectual es fuente de innovación y así debe seguir siéndolo en el futuro".

Anteriormente, el ministro de Exteriores, el socialdemócrata Heiko Maas, había mostrado asimismo sus recelos ante esa posibilidad. "Naturalmente tenemos que hablar de ello porque hay que examinar todas las salidas posibles en la situación en que nos encontramos. Pero necesitamos soluciones rápidas y no creo que esa sea una solución rápida", dijo Maas, en un encuentro con medios extranjeros.

El ministro afirmó, además, que no tendría sentido liberar las patentes para ponerlas en manos de empresas que le dan prioridad al ánimo de lucro.

Más tajante fue el ministro de Cooperación, el conservador Gerd Müller, quien se mostró claramente en contra de una liberación de las patentes. "Si supiera que la liberación de las patentes aceleraría la vacunación en el mundo estaría de acuerdo pero eso no es así", dijo Müller.

Berlín considera que el camino para que los fármacos lleguen a todas partes pasa por el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax), al que Alemania contribuye con determinación.

La propia canciller y el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciaron esta semana la creación de un nuevo Centro de Inteligencia para Pandemias y Epidemias, que tendrá su sede en Berlín y cuyo objetivo es responder a futuros desafíos y crisis sanitarias.