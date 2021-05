Médicos bolivianos cumplen un paro de 24 horas entre advertencias del Gobierno

Ciudadanos bolivianos entran al Hospital San Juan de Dios durante el paro de 24 horas hoy, en Santa Cruz (Bolivia). EFE/Juan Carlos Torrejón

La Paz, 7 may (EFE).- Los médicos bolivianos realizan este viernes un paro de 24 horas entre las advertencias del Gobierno de que tomará medidas contra los trabajadores que suspendan sus labores y afecten los servicios de salud en el país.

Los profesionales de la salud decidieron ir a la huelga de nuevo en protesta por los salarios atrasados, el despido de personal especializado en covid-19 y la negativa del Gobierno a derogar la ley de Emergencia Sanitaria, que desde que fue aprobada a principio de este año mantiene en conflicto a este sector con el Ejecutivo de Luis Arce.

El ministro de Salud de Bolivia, Jeyson Auza, señaló que el paro médico de 24 horas es "intransigente" y advirtió que "si se suspenden los servicios de salud y no se asiste a trabajar, se tomarán las medidas para realizar los descuentos correspondientes.

"La ley de emergencia sanitaria está vigente y no se abrogará, está promulgada y debe acatarse", afirmó Auza y añadió que el Gobierno está dispuesto al diálogo sobre la reglamentación de la norma más no a su derogación.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, dijo a medios locales que no descartan radicalizar las medidas ante la negativa del Ministerio de Salud a convocar un diálogo.

Desde hace varios días se ven largas filas en lugares para la atención de covid-19 y en la vacunación este viernes algunos usuarios reportaron demoras en los servicios como lo han hecho en otras jornadas, sin embargo, las autoridades bolivianas dijeron que constataron que trascurre con normalidad la atención de los pacientes.

Desde que el Gobierno aprobó la ley de Emergencia Sanitaria, el sector médico ha realizado varias huelgas y marchas, medidas que suspendió a principios de abril ante la situación de la pandemia.

Los profesionales de la salud consideran que esa ley es inconstitucional por sancionar las protestas y permitir la contratación de personal extranjero, entre otros aspectos, a pesar de que el Gobierno aseveró de que hubo consensos y se hicieron modificaciones al texto.

FORO INTERNACIONAL SOBRE VACUNAS

El Gobierno de Bolivia informó que el jueves 13 de mayo se realizará un foro internacional de alto nivel sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra la covid-19.

"La Cancillería en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) organiza este evento para seguir deliberando aspectos relacionados con el tema de las vacunas", dijo este viernes el viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani, en una conferencia de prensa junto al canciller Rogelio Mayta.

Las autoridades bolivianas lideran una campaña internacional para que se liberen las patentes y se supere "esta crisis global de egoísmo, la crisis de falta de vacunas", que consideran es producto del "capitalismo salvaje".

Bolivia registra desde la semana pasada un incremento de casos diarios que casi llegan a los 2.000 y las autoridades consideran que se debe al tercer pico, en medio de la vacunación masiva que está aún en su primera etapa.

El Ministerio de Salud ha reportado 13.151 muertes y 314.190 contagios desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Desde el inicio de la vacunación a fines de enero pasado se han aplicado 966.546 entre la primera y segunda dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer, en un país donde la población sobrepasa los 11 millones de personas.