Mauritania.- Mauritania abre una investigación en torno a varias propiedades del expresidente Mohamed Uld Abdelaziz

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Mauritania han abierto una investigación en torno a una serie de propiedades del expresidente Mohamed Uld Abdelaziz, sospechoso de corrupción, una pesquisa que afecta igualmente a varias personas de su círculo cercano.



Según las informaciones recogidas por la agencia mauritana de noticias ANI, las investigaciones de la Gendarmería han sido abiertas por orden de la Fiscalía y afectan a propiedades en la localidad de Benchab. El expresidente no se ha pronunciado por el momento sobre la situación.



Asimismo, un grupo de parlamentarios han presentado una denuncia por difamación contra Uld Abdelaziz por unas declaraciones dadas recientemente a la revista 'Jeune Afrique' en las que acusó al Parlamento de haber recibido sobornos para aprobar la apertura de una investigación parlamentaria contra él.



La comisión parlamentaria de investigación fue creada en enero de 2020 por el Parlamento y su objetivo es investigar las concesiones de contratos públicos y potenciales malversaciones entre otros en el sector petrolero. Aunque no podrá emitir condenas, sí podrá recomendar la apertura de procedimientos judiciales.



"Nosotros, como parlamentarios, representantes del pueblo mauritanos, estamos profundamente indignados por las palabras del que presidió los destinos de Mauritania durante una década", ha dicho Mohamed Lemine Amar, uno de los denunciantes, tal y como ha informado la emisora Radio France Internationale.



Así, ha destacado que "son declaraciones hirientes" y "afirmaciones graves sin ninguna prueba que suponen un atentado contra el honor y la dignidad" de los parlamentarios. "Son acusaciones falsas con las que el autor intenta dañar la imagen del Parlamento. Estamos decididos a lavar nuestro honor", ha dicho.



El propio Uld Abdelaziz denunció a finales de abril la existencia de una campaña de "intoxicación" contra él y volvió a rechazar las acusaciones de corrupción por las que está siendo interrogado, en relación con su mandato al frente del país entre 2009 y 2019.



El exmandatario fue imputado en marzo por corrupción junto a otras diez personas, entre ellas dos ex primeros ministros y varios exministros, en el marco de una investigación por delitos presuntamente cometidos durante su periodo como presidente del país africano.



Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 --un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición--, abandonó el cargo en 2019, tras la victoria de Uld Ghazuani en las elecciones, a las que concurrió con su apoyo.